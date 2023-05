Rebel Wilson kręci swój debiutancki film. O czym?

"The Deb" – debiutancki film Rebel Wilson. Co to będzie?

Rebel Wilson – najważniejsze role

Zwiastun filmu "Dopóki mnie pamiętasz"





– aktorka znana między innymi z takich produkcji, jak " Pitch Perfect ", " Jak romantycznie " czy " Oszustki " – ogłosiła, że zadebiutuje w roli reżyserki. Jej pierwszy film nosi tytułi ma być musicalem. Wilson zapowiedziała także, że zagra w nim jedną z postaci."The Deb" to adaptacja sztuki teatralnej pod tym samym tytułem wystawianej w teatrze otwartym na cześć samej Rebel i noszącym jej imię – The Rebel Theatre. Historia opowiada o dwóch kobietach z bardzo różnych światów – z buszu i wielkiego miasta – które szukają samoakceptacji.Wilsona zdradziła, że kiedy tylko obejrzała "The Deb" na scenie, dostrzegła w nim filmowy potencjał. Jej zdaniem to połączenie " Wesela Muriel " i " Priscilli, królowej pustyni ".Scenariusz filmu piszą Hannah Reilly i Meg Washington, autorki scenicznego oryginału.Zdjęcia mają się rozpocząć w sierpniu w Australii w Sydney i wiejskich rejonach Walii. Wilson zapowiedziała, że w filmie pojawią się dwie zupełnie nowe piosenki napisane specjalnie na potrzeby wersji ekranowej.Przy okazji oświadczenia na temat filmu Rebel Wilson zdradziła również, że w przyszłym roku ona i jej narzeczona, łotewska bizneswoman Ramona Agruma, planują ślub.Pochodząca z Sidney Wilson zaczęła swoją aktorską karierę jeszcze na początku lat 2000. Jedną z jej pierwszych bardziej pamiętnych ról był występ w " Druhnach " w 2011 roku w duecie z Mattem Lucasem . Sławę na światową skalę przyniosła jej seria " Pitch Perfect ", gdzie wcieliła się w ukochaną przez widzów Amy. W jej filmografii znajdziemy wiele komediowych ról, w tym w " Jak to robią single ", " Jak romantycznie! " i w " Oszustkach ". Ostatnio Wilson spróbowała również swoich sił w dramacie pod tytułem " Dopóki mnie pamiętasz ". Aktorka gra też w teatrze.