Najlepsze filmy o wampirach. Top 20 filmów, które warto obejrzeć

Byli już mariachi, pora na... wampiry? W " Od zmierzchu do świtu Robert Rodriguez odwołuje się do starej grindhouseowej tradycji podwójnego seansu i daje nam dwa filmy w cenie jednego. Efekt to unikalne połączenie gangsterskiego postmodernizmu w stylu Tarantino z krwawą jatką w stylu kina klasy B: spodziewajcie się ciętych dialogów, tańca erotycznego i hektolitrów krwi. Po wzięciu zakładników dwaj przestępcy uciekają do Meksyku. Zatrzymują się w przydrożnym lokalu, nie wiedząc, że to siedlisko wampirów. W obsadzie m.in. George Clooney