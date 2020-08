Reboot "Dirty Dancing" i "John Wick 5" w drodze na ekrany

Wytwórnia Lionsgate ogłosiła, że przygotowuje reboot " Dirty Dancing " oraz piątą część " Johna Wicka ".Oryginalne " Dirty Dancing " trafiło do kin w 1987 roku. Kosztujący zaledwie 5 milionów dolarów melodramat zarobił w kinach na całym świecie ponad 200 milionów. Ponadto sprzedano ponad milion kopii kaset wideo z filmem, zaś dwa albumy ze ścieżką dźwiękową pokryły się multiplatyną. Dzieło Emile'a Ardolino zdobyło również Oscara za najlepszą piosenkę. W 2004 roku premierę miał sequel , który nie spotkał się jednak z ciepłym przyjęciem wśród widzów i krytyków.Bohaterką " Dirty Dancing " jest nastoletnia Baby, która spędza wakacje wraz z rodzicami i siostrą w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym. To właśnie tutaj poznaje ona przystojnego instruktora tańca Johnny'ego. Wkrótce między młodymi ludźmi rodzi się uczucie.Producentką oraz członkinią obsady rebootu będzie gwiazda oryginału Jennifer Grey . Za kamerą stanie reżyser " Wiecznie żywego " i " Pół na pół Jeśli chodzi o "Johna Wicka 5", film zostanie nakręcony równocześnie z czwartą częścią cyklu . Aktualnie trwają prace nad scenariuszami obu produkcji. Zdjęcia powinny rozpocząć się na początku przyszłego roku. Premierę czwórki zaplanowano na 27 maja 2022 roku.Tytułowym bohaterem serii jest grany przez Keanu Reevesa legendarny zabójca, który dla ukochanej żony wycofał się z biznesu. Po jej śmierci nie dane mu jest jednak w spokoju przeżyć żałoby. Gdy syn rosyjskiego mafiosa odbiera mu ostatnią pamiątkę po ukochanej, zemsta wydaje się tylko kwestią czasu. Przestępczy świat na wieść o tym, że John Wick wrócił do gry, zamiera w przerażeniu.Trzy dotychczasowe filmy zarobiły na całym świecie blisko 600 milionów dolarów.