Remake "W kręgu zła" jednak powstanie

Cztery lata temu informowaliśmy o planach realizacji filmu. Ma to być amerykański remake filmu Jean-Pierre'a Melville'a . Jak się okazuje, projekt wcale nie trafił do kosza. Przeciwnie, jest bliski realizacji. Właśnie wybrano jego reżysera. Został nim Tarik Saleh ).to historia złodzieja o imieniu Corey, który opuszcza po pięciu latach więzienie i udaje się do swego dawnego szefa, by załatwić stare porachunki. Vogel, eskortowany przez inspektora Mattei, w drodze do więzienia ucieka z pociągu. Drogi życia trzech mężczyzn przecinają się. Corey pomaga Vogelowi i przewozi go w bagażniku swego samochodu przez kordon policyjny. Z czasem wspólnie przygotują rabunek biżuterii.Scenariusz napisał Steven Knight