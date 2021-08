Robert Więckiewicz laureatem Diamentowego Klapsa Filmowego

Zgodnie z wieloletnią tradycją, najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane wyróżnił artystę, który dostarcza fanom wielkiego ekranu wyjątkowych emocji. Przyznany po raz 11. Diamentowy Klaps Filmowy trafił do jednego z najważniejszych aktorów naszych czasów, dzięki któremu współczesne polskie kino ma charakter i charyzmę - Roberta Więckiewicza.

Wręczenie statuetki odbyło się na tarasie budynku Cosmopolitan w Warszawie - w połowie drogi między morzem, górami i Mazurami. To tam, co roku przez cały lipiec i sierpień w Sopocie, Zakopanem i Giżycku, gdzie funkcjonuje jedno z niewielu na świecie kin jachtowych, można oglądać bezpłatnie największe hity kinowe na dużych ekranach. Repertuar obejmuje filmy oscarowe, kino artystyczne w tym produkcje polskie i zagraniczne. Podczas tegorocznej edycji Festiwal włączył się w akcję naprawy świata poprzez pokazy filmów nawiązujących do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, poruszając tematykę ekologii, praw mniejszości czy równości płci."Bardzo sympatyczne wyróżnienie, bardzo się cieszę. Przede wszystkim podoba mi się idea festiwalu. Od morza, do gór, przez Mazury... Cała Polska animuje się filmowo. Ludzie podczas wakacyjnego wypoczynku oglądają filmy i to jest fantastyczne. Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Mam nadzieję, że będę jeszcze robił kilka filmów, gdzie taki klaps, może nie diamentowy, też się pojawi" – powiedział Robert Więckiewicz , tegoroczny laureat Diamentowego Klapsa Filmowego.Ze względu na pandemię, fani kina i widzowie festiwalu BNP Parbias Kino Letnie Sopot-Zakopane złożyli aktorowi gratulacje w formie nagrań wideo. Materiał dostępny jest na oficjalnej stronie festiwalu https://kinoletnie.pl/aktualnosc/95 oraz na Facebooku wydarzenia.Od ponad 30 lat Robert Więckiewicz zachwyca spektakularnymi kreacjami filmowymi, serialowymi i teatralnymi. Chociaż na ekranie widzimy go najczęściej jako szubrawcę, łotra, czy mafiosa, zawsze emanuje od niego przyjazna aura i pozytywna energia. Zachwyca zarówno w rolach komediowych – jako Cuma w " Vinci ", Julek w " Ciele " czy Adolf Hitler w " Ambassadzie ", dramatycznych (prokurator Tomala w filmie " Dom zły ", Alfred w " Wymyku ", Roman Rożek w " Różyczce " czy Ksiądz Trybus w " Klerze "), jak i filmach biograficznych – jako Leopold Socha w filmie " W ciemności Agnieszki Holland nominowanym do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego i tytułowy bohater w filmie Andrzeja Wajdy Wałęsa. Człowiek z nadziei ". Oddany całym sercem wielkiemu ekranowi, ma w swoim dorobku również wyjątkowe seriale. Jego role w " Odwróconych " i " Ślepnąc od świateł " już weszły do kanonu polskiego filmu w odcinkach. Jest laureatem pięciu Orłów, dwóch Złotych Lwów, Wiktora w kategorii aktor telewizyjny i wielu innych znaczących wyróżnień. Należy do Europejskiej Akademii Filmowej.Diamentowy Klaps Filmowy to nagroda przyznawana od 11 lat naprzemiennie aktorowi lub aktorce w uznaniu za wnoszenie do kina pozytywnego przesłania oraz dostarczanie widzom wzruszeń, emocji i pozytywnej energii. W poprzednich latach wyróżnienie otrzymali kolejno: Borys Szyc