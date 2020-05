Russell Crowe wyprzedzi Christophera Nolana?

Mimo pandemii Stany Zjednoczone przygotowują się do obchodów Święta Niepodległości. Pisaliśmy już o planach przyspieszenia premiery musicalu " Hamilton ", który trafi na platformę Disney+ już 3 lipca. Kolejnym tytułem, który widzowie w USA będą mogli zobaczyć wcześniej, jest thriller psychologiczny " Unhinged " z Russellem Crowe'em w roli głównej.Choć istnieje ryzyko, że nie wszystkie multipleksy wznowią do tego czasu działalność, odpowiedzialne za produkcję Solistice Stuidios podjęło decyzję o przesunięciu zaplanowanej na początek września premiery na 1 lipca. Tym samym to prawdopodobnie właśnie " Unhinged ", a nie " Tenet Christophera Nolana , będzie pierwszym filmem, który trafi do amerykańskich kin po ich ponownym otwarciu.Film opowiada o niewinnym z pozoru incydencie, który przeradza się w przerażający koszmar. Pewna kobieta, zirytowana zachowaniem innego kierowcy, trąbi na niego. Mężczyzna wpada w furię i postanawia się zemścić. Scenariusz napisał Carl Ellsworth (" Niepokój "), a za reżyserię odpowiada Derrick Borte (" Niedościgli Jonesowie ").