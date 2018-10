Rusza 3. edycja Festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach

Dziś wielkim otwarciem w Pekinie rozpoczyna się 3. edycja. Przez ponad dwa miesiące w największych chińskich miastach odbędą się projekcje polskich filmów, prezentacja branży gier wideo, wystawy, koncerty, wykłady i warsztaty z różnych dziedzin sztuki.Najważniejsze polskie kulturalne wydarzenie roku w Chinach – taką opinią Festiwal cieszy się w Państwie Środka. Organizatorzy nie spoczywają jednak na laurach, co roku podnoszą poprzeczkę i decydują się na kolejne innowacyjne decyzje programowe.Zawarte w nazwie festiwalu "kręgi sztuki" symbolizują przenikanie się różnych dziedzin artystycznych. Program filmowy 3. edycji Festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach odzwierciedla różnorodność polskiej kinematografii, prezentując zarówno jej współczesne osiągnięcia jak i cenione klasyczne dzieła, a w tym roku także twórczość dokumentalną i animowaną. Za sprawą Festiwalu po raz pierwszy w Azji zaprezentowane zostaną dwa głośne polskie filmy: nagrodzona w Cannes Pawła Pawlikowskiego (przy współpracy z European Film Festival) i. Jednym z gości Festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach będzie Maciej Zakościelny Po ubiegłorocznym sukcesie, również podczas tej edycji Polskich Kręgów Sztuki w Chinach odbędzie się prezentacja polskiej branży gier wideo. Ich producenci i wykonawcy pokażą swoje najnowsze osiągnięcia na najważniejszych platformach, a wybitni fachowcy z branży – własne możliwości artystyczne, technologiczne i projektowe.W ramach Festiwalu koncerty zagra ceniony na całym świecie pianista Grzegorz Niemczuk. Polskie Kręgi Sztuki w Chinach to również nowe wyzwania artystyczne. W ramach wydarzenia premierowy koncerty zagrają The Voice of the Wild Hunt. W ich wykonaniu będzie można usłyszeć muzykę, która była użyta w sławnej grze stworzonej przez CD PROJEKT. Z koncertami wystąpi również superbend polskiego jazzu: Circles of Art Orchestra.Zaplanowano także wystawę plakatu Galerii AMS w stolicy prowincji Hunan – Changshy.Wszystkie wydarzenie organizowane w ramach Festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach odbywają się w najbardziej prestiżowych obiektach. Tegoroczna edycja będzie gościć w: Pekinie, Hangzhou, Chengdu, Szanghaju, Jinan, Nanjing, Shenzen i Changshy. Wydarzenie nagłaśniane jest przez narodowe i lokalne chińskie media, a w Festiwalu uczestniczą również chińscy artyści i eksperci z różnych dziedzin.Plakat 3. edycji Festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach zaprojektował wybitny polski plakacista Sebastian Kubica od samego początku współpracujący przy Festiwalu Kręgi Sztuki.3. edycja Festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach została objęta Honorowym Patronatem przez Prezesa Rady Ministrów RP, Marszałka Senatu RP oraz Polsko-Chińską Grupę Parlamentarną.Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.kregisztuki.pl