Rusza przedsprzedaż gry "Fable"

Nieco ponad tydzień temu gracze czekający na "Fable" otrzymali cios - informację o tym, że gra nie będzie dostępna w tym roku. Teraz dostali drobne pocieszenie: dokładną datę premiery i możliwość zamówienia gry w przedsprzedaży.
"Fable" dopiero w przyszłym roku, ale przedsprzedaż już ruszyła
Przypomnijmy, że "Fable" miało trafić na rynek jesienią. Pod koniec maja Xbox poinformował jednak, że tak się nie stanie. Premierę przesunięto wtedy na luty. Wczoraj poznaliśmy dokładną datę premiery - 23 lutego 2027 roku.
Gra trafi na rynek w dwóch wersjach: standardowej (za 299 zł) i premium (za 429 zł). Tytuł będzie również dostępny w ramach usługi Game Pass.
"Fable" będzie RPGiem z pełnowartościowym, otwartym światem. Gracze dostaną pełną swobodę eksploracji – będzie można iść, gdzie się chce – a także szerokie możliwości personalizacji postaci i stylu rozgrywki, obejmujące walkę wręcz, broń dystansową oraz magię. Oprócz głównych zadań pojawią się aktywności poboczne, takie jak dorywcze prace, romanse, kupowanie domów czy zwykłe rozmowy z mieszkańcami Albionu.
Jednym z kluczowych elementów ma być tzw. "Living Population". Według studia w świecie gry znajdzie się ponad 1000 NPCów – każdy z unikalnym imieniem, zawodem, osobowością i codzienną rutyną. Postacie niezależne chodzą do pracy, wracają do własnych domów i reagują na działania gracza. System reputacji sprawi, że wieści o naszych czynach będą się rozchodzić po osadach, wpływając na to, jak jesteśmy postrzegani.