Ruszyła sprzedaż karnetów i akredytacji na II Timeless Film Festival Warsaw

Dziś o 12:00 ruszyła sprzedaż karnetów i akredytacji na II edycję Timeless Film Festival Warsaw (7-14 kwietnia, Warszawa). Wydarzenia, które na nowo odkrywa filmowe perły będące inspiracją dla współczesnych twórców. Od amerykańskich klasyków przez europejskie dzieła uznanych filmowców i filmowczyń po nowatorskie wydarzenia muzyczne.Koncerty filmowe po raz kolejny nadadzą ton wydarzeniu: na otwarcie i zamknięcie festiwalu usłyszymy autorskie aranżacje Christine Ott i Mathieu Gabry’ego do filmów " Człowiek z Aran " i " Cud kwiatów ".Akcja pierwszego z nich rozgrywa się na nękanej sztormem wyspie u wybrzeży Irlandii i ukazuje codzienne życie rodziny rybaków w latach 30. XX wieku. Film jest hymnem na cześć odwagi tych mieszkańców, zjednoczonych wielką solidarnością w nieustannej walce z żywiołami. Nad kompozycją do " Człowieka z Aran " Christine Ott pracowała cztery lata i stworzyła dzieło łączące impresjonizm, muzykę repetytywną i kameralny post-rock. Cud kwiatów " to z kolei połączenie sekwencji przedstawiających poklatkowe ujęcia roślin ze scenami narracyjnymi i choreografiami baletowymi. Maria Solveg Matray , gwiazda ekranu, oraz tancerze z Opery Berlińskiej wcielają się w role nimf kwiatów.W programie nadchodzącej edycji znajdą się także retrospektywy rewolucjonisty amerykańskiego westernu Sama Peckinpaha , bezkompromisowej szwedzkiej filmowczyni Mai Zetterling czy jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, Daniela Olbrychskiego . Przed nami także prawdziwa Uczta kinomanek i kinomanów – licząca ponad 70 tytułów sekcja, która przypomni kultowe filmy Stanleya Kubricka Alfreda Hitchcocka czy Jane Campion . A to wciąż dopiero początek ogłoszeń programowych, których finału wypatrujcie we wtorek, 25 marca, w samo południe.