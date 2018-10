Ruszyły prace nad "The Meg 2"

Widowiskozarobiło na całym świecie ponad pół miliarda dolarów przy budżecie rzędu 130 milionów. Nic więc dziwnego, że producenci planują sequel.Prace nad kontynuacją znajdują się na razie na wczesnym etapie. Podstawą scenariusza będzie zapewne kolejna z pięciu powieści Steve'a Altena, do których prawa posiada studio Warner Bros. Prócz następnego filmu producenci zamierzają również stworzyć park atrakcji inspirowany dziełem Jona Turteltauba jest najbardziej dochodową koprodukcją amerykańsko-chińską w dziejach kina. Film przegonił dotychczasowego rekordzistę,, o 7 milionów dolarów.Bohateremjest komandor Jonas Taylor ( Jason Statham ). Przed laty napotkał on nieznane zagrożenie w niezbadanych głębinach Rowu Mariańskiego, które zmusiło go do przerwania wykonywanej misji i pozostawienia części swojej załogi. To tragiczne w skutkach zdarzenie doprowadziło do jego zwolnienia ze służby w atmosferze skandalu. Jednak tym, co ostatecznie zrujnowało jego karierę, małżeństwo i odebrało mu reszki honoru, była niczym niepoparta, niewiarygodna historia o przyczynie katastrofy. Taylor utrzymywał, że jego jednostkę zaatakowało gigantyczne, ponad 20-metrowe stworzenie, którego gatunek miał wyginąć ponad milion lat temu. Jednak kiedy na dnie oceanu osiada uszkodzona łódź podwodna z byłą żoną komandora pośród członków załogi, to właśnie on otrzymuje telefon. Chwytając szansę przywrócenia dobrego imienia czy też porywając się na samobójczą misję, Jonas musi stawić czoła swoim lękom i zaryzykować życie swoje oraz każdego członka załogi uwięzionego w głębinach.