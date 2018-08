Jason Statham chciałby więcej krwi w "The Meg"

3 2 1



W tym tygodniu miała miejsce światowa premiera widowiska. Film wszedł do kin w wersji PG-13, choć twórcy rozważali możliwość, by wypuścić wersję z kategorią R. Wygląda na to, że projekt filmu uległ zmianie w trakcie produkcji i jedna z gwiazd produkcji nie jest z tego faktu zadowolona. Tą gwiazdą jest oczywiście Jason Statham , który wolałby pokazać światu krwawą wersję filmu o wielkim rekinie. Statham wciela się w byłego oficera marynarki, który przewodzi podwodnej misji ratunkowej. Grupa chińskich naukowców została bowiem zaatakowana przez gigantycznego prehistorycznego rekina - megalodona. Za kamerą stanął Jon Turteltaub )., powiedział Statham Aktor podsumował swoją wypowiedź następująco:A Wy którą wersję filmu byście woleli?