Najlepsze filmy o rekinach. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

RANKING NAJLEPSZYCH FILMÓW O REKINACH

Dzięki temu filmowi rekiny znów miały stać się wielkie. Niestety okazało się, że bez dobrego scenariusza i utalentowanego reżysera wielomilionowy budżet, Jason Statham w roli głównej ani imponujących rozmiarów megalodon nie wystarczą, aby dorównać legendarnemu dziełu Stevena Spielberga. 30 lat temu produkcja Jona Turteltauba byłaby hitem wypożyczalni VHS. Dziś nie robi takiego wrażenia, na jakie zapewne liczyli jej twórcy, niemniej wciąż wypada lepiej niż dostarczony przez niezawodną wytwórnię The Asylum " Megalodon " z Michaelem Madsenem , który to wypłynął na antenę Syfy zaledwie kilka dni po kinowej premierze " The Meg ".

O tym, że kino odzwierciedla aktualne niepokoje społeczne i polityczne, powstała niejedna dysertacja. Jeśli więc szukacie filmu o rekinach, który dostarczy Wam rozrywki, a przy okazji zahacza o tematy z pierwszych stron gazet, " Mega rekin kontra Kolossus " to coś dla Was! Po starciach z mecharekinem, krokozaurusem i olbrzymią ośmiornicą prehistoryczny megalodon powraca, aby zetrzeć się z napędzanym energią atomową gigarobotem aktywowanym przypadkiem w opuszczonej postradzieckiej fabryce. Cytując klasyka: pozwólcie im walczyć.

Wiadomo, że co dwie szczęki to nie jedna, ale twórcy filmu " Trójgłowy rekin atakuje " najwyraźniej wychodzą z założenia, że od przybytku głowa nie boli. Dzięki działalności ludzi, którzy pozostają głusi na ostrzeżenia naukowców i wciąż traktują ocean jak śmietnik, tytułowy mutant znalazł idealne warunki do rozwoju. Potwór jest więc metaforą losu czekającego nas, jeśli nie zaczniemy dbać o planetę. Tym samym film, choć pełen absurdalnych scen, kiepskiego CGI i roznegliżowanych aktorek, w gruncie rzeczy jest rozpaczliwym apelem o opanowanie się póki mamy czas. Na szczególną uwagę zasługuje epizodyczna, lecz zapadająca w pamięć rola Danny'ego Trejo Jeśli spodobał Ci się ten film, zobacz pozostałe części cyklu: " Dwugłowy rekin atakuje ", " Pięciogłowy rekin atakuje " i " Sześciogłowy rekin atakuje ".

Niskobudżetowe horrory często odnoszą się do historycznych wydarzeń lub miejskich legend. Jednym z takich filmów jest "Inwazja rekinów", która za sprawą bohaterów – grupy szalonych imprezowiczów z Jersey – nawiązuje równocześnie do popularnego reality show. Choć od poprzedniego ataku rekina w miasteczku minęło niemal sto lat, pamięć o tragicznych wydarzeniach wciąż żyje. Kiedy u wybrzeży Jersey pojawiają się wyjątkowo agresywne czerwonookie rekiny albinosy, historia zatacza koło. Na szczęście ekipa protagonistów wie, co zrobić, by zniechęcić żarłacze do żerowania w ich małej ojczyźnie, a przy okazji godnie uczcić amerykański Dzień Niepodległości.