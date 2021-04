Ryan Reynolds gwiazdą nowej wersji "Thundercats"?

Poniższego newsa możecie w tej chwili traktować wyłącznie jako plotkę. Jak pewnie pamiętacie, w ubiegłym tygodniu ogłoszono, że Adam Wingard (" Godzilla vs. Kong ") nakręci dla Warner Bros. kinową wersję kreskówki " Thundercats ". Teraz mówi się, iż przywódcę tytułowej drużyny, Lion-O, miałby zagrać Ryan Reynolds Bohaterami emitowanego w latach 1985-89 pierwowzoru jest grupa humanoidalnych kotów zmuszonych do porzucenia rodzinnej planety o nazwie Thundera. Gdy ich statek rozbija się na Trzeciej Ziemi, uciekinierzy muszą stawić czoła złemu czarnoksiężnikowi Mumm-Ra. Wingard od wielu lat marzył o nakręceniu "ThunderCats". Łączący elementy CGI oraz animacji film ma oferować świeże i nieoczywiste podejście do tytułowych bohaterów. Reżyser napisze scenariusz do spółki ze swoim stałym współpracownikiem Simonem Barrettem W tym roku powinniśmy zobaczyć aż trzy filmy z udziałem Ryana Reynoldsa : " Free Guy ", " Hitman's Wife's Bodyguard " oraz " Red Notice ". Gwiazdor zakończył niedawno zdjęcia do realizowanego dla Netfliksa filmu science ficion "The Adam Project". W planach ma także trzecią część " Deadpoola ", nową wersję "Opowieści wigilijnej" oraz komedię kryminalną "Clue".