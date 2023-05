Safe Space - bezpieczna przestrzeń po raz pierwszy na MDAG!

Pełny plan wydarzeń w ramach Safe Space



To innowacyjna i wyjątkowa strefa, w ramach której każda osoba będzie mogła zabrać głos i mieć pewność, że zostanie usłyszana. To strefa wolna od oceny i uprzedzeń.Przy strefie Safe Space (Kinoteka, I piętro) znajdą się opiekunowie_ki terapii oraz psychoterapeuci_ki Wellbee, którzy dostępni będą w ramach bezpłatnych konsultacji przez cały czas trwania festiwalu (12-21 maja) od 17:00 do 20:00 w tygodniu oraz od 16:00 do 20:00 w weekendy.W ramach konsultacji będzie można spotkać się z opiekunami terapii Wellbee, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z procesem terapeutycznym, podpowiedzą jak nurt wybrać i czym się one różnią – doradzą czy warto się zgłosić po pomoc i do kogo – oraz psychoterapeutami Wellbee, z którymi będzie można skonsultować swoje emocje, doświadczenia, a także przemyślenia po seansach filmowych.Wellbee to platforma wellbeingowa, na której znaleźć można wsparcie specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego. Każdy może tam znaleźć terapie indywidualne, par i młodzieży. Wśród specjalistów są psychoterapeuci wszystkich nurtów, psychiatrzy, seksuolodzy, psychodietetycy, psychoonkolodzy, specjaliści rozwoju osobistego i mentorzy, a także wielu innych.Prowadzenie: Michał TęczaProwadzenie: Maciej Wernio (Noizz.pl), goście: Szymon Żurawski (podcast Samiec Beta/ASZdziennik), Kamil Błoch (Grupa Performatywna Chłopaki) i Michał Gulczyński (Stowarzyszenie na rzecz Chłopców i Mężczyzn).Lista bohaterów:Agnieszka BartoszewskaWeronika SnochKrysia PiątkowskaDominik KucŁukasz BogusławskiJustyna SuchanekAleksandra FlorkowskaProwadzenie: Beata Kwiatkowska (Radio 357), gościnie: Iwona Zabielska-Stadnik (Newsweek Psychologia), Joanna Gutral (psycholożka, Uniwersytet SWPS, ekspertka Newsweeka Psychologii), Katarzyna Próchnicka (Radio 357), Agnieszka Zwiefka (dokumentalistka)Prowadzenie: Katarzyna Błaszkiewicz (Onet.pl)Lista bohaterów:Agnieszka BartoszewskaWeronika SnochKrysia PiątkowskaDominik KucŁukasz BogusławskiJustyna SuchanekAleksandra FlorkowskaWarsztatowe spotkanie ukazujące istotę i skalę problemu oraz rozwiązania.Organizatorzy: Okresowa Koalicja i Gazeta.pl, gościni: Agata Młynarska (twarz kampanii "Okres w moim życiu")Spotkanie z Martyną Wojciechowską i Joanną FlisEksperci Fundacji SexedPL: Anna Ciucias i Michał MuskałaProwadzenie: Cecylia Jakubczak, gościnie: Ola i Karolina (@mamo.patrz)Gościnie: dr Alicja Długołęcka (edukatorka psychoseksualna), Karolina Brzuszczyńska (zawodniczka MMA), Ola Hamkało (aktorka), Joanna Biszewska (dziennikarka Gazeta.pl), Magdalena Schejbal (członki Okresowej Koalicji, aktorka)Rozmowa z dr. Andrzejem Silczukiem, Chief Medical Officer Wellbee.Ekspertka Fundacji SexedPL: Miri PalakProwadzenie: Cecylia Jakubczak, gość/gościni: Katarzyna Stryjek i Oleksandr Pohorelov (Magazyn Duma)Goście: Mestosław, Weronika Lewicka (After Party), Jerzy AfanasjewGościnie: Magdalena Dubrawska i Małgorzata LubelskaProwadzenie: Cecylia Jakubczak, gościni: Paula Szewczyk (Wysokie Obcasy)