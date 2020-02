Sam Worthington napuści orkę-zabójcę na rekina-ludojada

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin

Wygląda na to, że Sam Worthington ) będzie miał okazję zacytować pamiętne "Let them fight!" Kena Watanabe . A wszystko dzięki występowi w thrillerze, który opowie o starciu... orki z rekinem. Worthington wcieli się w ekologa muszącego przekonać właścicielkę rezerwatu orek-zabójców, by ta wypuściła na wolność zwierzę, które niegdyś niemal ją zabiło. Krwiożercza orka ma pomóc w uregulowaniu rosnącej populacji żarłaczy białych, jakim przewodzi niebezpieczny rekin alfa.Scenariusz napisał Frank Hannah ), a reżyseruje Steven Quale ). Zdjęcia ruszają latem w Puerto Rico.