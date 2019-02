Scenariusz "Czarnej Wdowy" do poprawki

Jak podaje portal Collider, scenariuszidzie do poprawki. Tekst autorstwa Jac Schaeffer najwyraźniej nie spełnia standardów studia i potrzebna jest nowa osoba, która to zmieni. Collider podaje, że zadanie to powierzono Nedowi Bensonowi . Podobno producenci byli pod wrażeniem jego filmowego eksperymentu -(historii opowiedzianej w trzech filmach, za każdym razem z innej perspektywy).Szczegóły komiksowego widowiska nie są na razie znane, ale podobno będzie to prequel pokazujący losy bohaterki, kiedy była jeszcze rosyjskim szpiegiem.W roli głównej wystąpi Scarlett Johansson . Za kamerą stanie Cate Shortland