Scenarzysta "Doktora Strange'a" zaczął pisać tekst sequela

3 2 1



Wszystko wskazuje na to, że scenarzysta C. Robert Cargill będzie odpowiadał za fabułę kontynuacji. Portal That Hashtag Show podaje, że otrzymał on zlecenie napisania scenariusza sequela.Na razie nie wiadomo nic na temat potencjalnej fabuły kontynuacji. Jednak Cargill w wywiadach udzielanych w tamtym roku mówił, że jeśli zostanie poproszony o napisanie scenariusza, to złoczyńcą uczyni Nightmare'a.Jest to jedna ze starszych postaci uniwersum Marvela. W komiksach pojawia się bowiem już od 1963 roku. Nightmare jest władcą krainy snów i jednym z najpotężniejszych wrogów Strange'a. Demon atakuje swoje ofiary, gdy śpią. Porywa wówczas ich psychiki, a potem czerpie z nich energię.ma wyreżyserować Scott Derrickson , czyli autor pierwszej części.