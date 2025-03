"Droga Kości": twórcy "Czarnego telefonu" szykują horror na Syberii

"Droga Kości": szczegóły filmu

Projekt określany jako połączenie folkowego horroru i survivalowego dreszczowca powstaje dla studia Screen Gems/Sony. Derrickson stanie za kamerą, a Cargill napisze scenariusz. Ponadto należąca do nich firma Crooked Highway zajmie się produkcją.Polski wydawca opisuje fabułę książki w następujący sposób: Trakt Kołymski w północnej Syberii jest znany jako Droga Kości. Nazwa ta stanowi gorzką pamiątkę po setkach tysięcy więźniów gułagów, którzy zginęli podczas budowy autostrady, a ich szczątki wchłonęła wieczna zmarzlina. Producent dokumentów Felix Teigland i operator kamery Jack Prentiss wyruszają na Drogę Kości, aby na potrzeby serialu zbadać ten najdalszy kraniec cywilizacji oraz legendy o nawiedzających go duchach. Na miejscu mężczyźni zastają otwarte drzwi domów, śnieg na progach, kawę zamarzniętą w filiżankach i osadę opuszczoną przez wszystkich z wyjątkiem pogrążonej w katatonii dziewięcioletniej siostrzenicy ich przewodnika… Niedługo później okazuje się, że cokolwiek zmusiło mieszkańców okolicy do nagłej ucieczki, teraz rozpoczyna pościg za nimi. Cargill pracują aktualnie nad kontynuacją " Czarnego telefonu ", który w 2021 roku zarobił w kinach 161 milion dolarów, czyli dziesięć razy więcej niż wyniósł jego budżet. Sequel trafi na ekrany 17 października.