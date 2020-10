Reżyser "Doktora Strange'a" zekranizuje "Czarny telefon" Hilla

Mimo kilku rozwijanych projektów Scott Derrickson wciąż szuka kolejnych filmów do realizacji. Właśnie dowiedzieliśmy się, że zamierza wyreżyserować "The Black Phone" dla studia Blumhouse. Scenariusz przygotuje stały współpracownik reżysera C. Robert Cargill Na razie nie wiadomo, kiedy zdjęcia do filmu mogą się zacząć. Derrickson Cargill mają w planach jeszcze sequel " Labiryntu " dla Sony i "Bermuda Triangle" z Chrisem Evansem dla Skydance."The Black Phone" będzie ekranizacją opowiadania Joe Hilla znanego w Polsce pod tytułem "Czarny telefon". Bohaterem opowiadania jest John Finney zamknięty w piwnicy noszącej ślady krwi po zamordowanych w tym miejscu dzieciach. W piwnicy znajduje się też stary telefon. Choć nie jest podłączony, nocami i tak dzwoni. A kiedy John podnosi słuchawkę, słyszy głosy zmarłych...