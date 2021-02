Scenarzysta "Wroga numer jeden" opowie o aferze GameStop

Zawirowania na giełdzie wokół firmy GameStop dostaną własny film. Laureat Oscara Mark Boal (" Wróg numer jeden ", " The Hurt Locker ") pisze scenariusz o wciąż rozwijającej się sprawie. Projekt powstaje dla platformy Netflix.W jednej z głównych ról ma pojawić się Noah Centineo znany m.in. z " Do wszystkich chłopców, których kochałam " i przygotowujący się do występu u boku Dwayne'a Johnsona w widowisku " Black Adam ".Afera wokół sklepu growego GameStop, cena akcji którego wzrosła astronomicznie w ciągu tygodnia, nazywana jest jednym z najbardziej szalonych tygodni w historii Wall Street. Szał został rozkręcony przez grupę użytkowników Reddita, którzy sprowokowali sztucznie wzrost wartości firmy.Konsultantem scenariuszowym Boala jest profesor Scott Galloway, specjalista od marketingu i prowadzący podcast "Pivot".Równocześnie w przygotowaniu jest jeszcze jeden film na ten sam temat. Powstanie on dla studia MGM na podstawie niewydanej jeszcze książki Bena Mezricha "Antisocial Network".