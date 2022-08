Sean Bean: koordynatorzy intymności rujnują sceny seksu

Sean Bean o scenach seksu w filmach

Dlaczego Sean Bean nie lubi konwentów fanowskich?

"Myślę, że doświadczenie z koordynatorami jest bardzo hamujące, przesuwa uwagę aktorów w stronę nieistotnych detali - mówił Bean - "Ktoś ciągle ci mówi: zrób tak, połóż rękę tu, kiedy dotykasz kogoś tam, i tak dalej. Myślę, że to sprowadzanie czegoś spontanicznego i naturalnego do ćwiczenia technicznego". Bean mówił o swojej roli w " Kochanku Lady Chatterley " (zwiastun powyżej), gdzie nie brakowało scen erotycznych, w których grał razem z Joely Richardson . "To była sama frajda. Mieliśmy dobrą chemię, graliśmy coś niezwykłego. Miałem wówczas żonę, ona miała męża. Ale zależało nam na podążaniu za historią, oddaniu prawdy prozy DH Lawrence'a". Aktor odniósł się także do skróconej sceny erotycznej z 2. sezonu serialu " Snowpiercer ", w której wystąpił razem z Leną Hall. "Myślę, że trochę za mocno ją ścieli. Czasem chcesz przesunąć delikatnie granicę, co z samej natury jest eksperymentem i dostajesz po głowie od producentów. Szkoda, bo to dobra, surrealistyczna, abstrakcyjna scena. I jest w niej mango".W dalszej części wywiadu odtwórca roli Boromira wyraził również zdanie na temat konwentów fanowskich, opisując jedno ze spotkań promujących " Władcę Pierścieni " jako "targ bydlęcy". "Nie podobało mi się, jak organizatorzy traktują fanów" - stwierdził, wspominając sytuację, w których chciał dołączyć do każdego autografu krótką dedykację i został zatrzymany przez obsługę - "Powiedzieli mi: nie, nie, tylko podpis. Za dedykację muszą zapłacić więcej. A mówimy przecież o pozytywnych ludziach, o entuzjastach kina. Nie rozumiem, czemu ktoś ma nimi pomiatać i kazać im przepłacać za rzeczy. Bean stwierdził, że nie będzie już uczestniczył w podobnych wydarzeniach.