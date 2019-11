BIULETYN: Sean Bean w obsadzie 2. sezonu "Snowpiercera"

Getty Images © NurPhoto



Pierwszy sezon serialubędzie miał premierę wiosną, ale już trwają prace nad kontynuacją. Angaż otrzymał właśnie Sean Bean . [za: Deadline] Alexis Floyd znalazły się w obsadzie serialu, który dla platformy Netflix produkuje Shonda Rhimes . Gwiazdą jest Julia Garner . Jest to historia kobiety, która udawała Niemkę, dziedziczkę bajecznej fortuny i była w stanie oszukać nowojorską śmietankę towarzyską. Mieszkała w najlepszych hotelach, wyłudzała pieniądze od wielu instytucji finansowych, dzięki czemu mogła prowadzić życie bajecznych i bogatych. [za: Deadline] John Harlan Kim dołączył do obsady kryminału. Główną rolę gra Denzel Washington . Film jest historią Deke'a, szeryfa hrabstwa Kern. Musi on połączyć siły z Baxterem, detektywem policji Los Angeles, by schwytać seryjnego mordercę. Deke ma oko do detali, co okaże się kluczowe w śledztwie. Niestety ma też skłonność do omijania zasad, co przysporzy sporo kłopotów Baxterowi. Co gorsza, przeszłość Deke'a skrywa mroczną tajemnicę... [za: Variety]Amazon szykuje film na bazie książki Ronalda Malfiego. Scenariusz przygotuje C. Henry Chaisson . Jest to historia cierpiącego na agorafobię profesora, który dostaje telepatyczne wezwanie o pomoc od swojego brata bliźniaka. Rusza więc w dzikie ostępy Alaski, by rozwiązać paranormalną zagadkę. Pomocą służyć mu będzie policjant. [za: Deadline]Sky szykuje angielskojęzyczny remake belgijskiego serialu. Oryginał był historią uwięzionej na progu zaświatów Kato, która bada sprawę własnej tajemniczej śmierci w swoim pozornie spokojnym miasteczku, odkrywając szereg powiązanych ze sobą sekretów. [za: Deadline]Sky zamawia drugi sezon serialu, który jest angielskojęzycznym remakiem norweskiego. [za: Deadline]Paramount Pictures zleca produkcję filmu o 8-letnim Tanim. Chłopiec pochodzący z Nigerii mieszkał w ośrodku dla bezdomnych imigrantów szukających azylu w USA, który zdumiał cały świat wygrywając nowojorskie mistrzostwa w szachach. [za: Deadline] Madeline Brewer zagrają główne role w filmie platformy Hulu. Za kamerą stanie Bennett Lasseter . Scenariusz napisał Mitchell Winkie . Jest to historia mającego obsesję na punkcie dźwięków licealisty, który dowiaduje się, że musi przejść operację na otwartym mózgu, po której straci słuch. Zanim to nastąpi, postanawia stworzyć playlistę ze wszystkimi swoimi ulubionymi dźwiękami. Tak poznaje uroczą dziewczynę marzącą o karierze muzycznej i przeniesieniu się do Nowego Jorku. Razem rozpoczynają wyprawę przez cały kraj w poszukiwaniu dźwięków. [za: Deadline]Serial, czyli spin-off, został skasowany po pierwszym sezonie. [za: The Hollywood Reporter] Ruby Rose użyczą głosu głównym bohaterom animacji. Jest to historia dwóch rywalizujących ze sobą geniuszy, Danny'ego i Liz, uczęszczających do tajnej szkoły dla wyjątkowych dzieci. Kiedy jedno z nich otwiera portal do innego wymiaru, przez który przedostaje się zgraja potworów, muszą zapomnieć o wrogości, połączyć siły i uratować świat. [za: Deadline]Lionsgate i Playground Entertainment szykują widowisko fantasy na bazie bestsellerowego cyklu Tamory Pierce. Playground zakupiło prawa do 22 tomów. Który z nich zostanie zekranizowany jako pierwszy, tego na razie nie wiadomo. [za: Deadlilne]Universal City Studios przegrało proces z Williamem Linkiem i spadkobiercami Richarda Levinsona i musi im zapłacić 70,7 mln dolarów. To kwota za procent od zysków z serialu, które studio nie wypłaciło twórcom, przez co ci w 2017 roku poszli do sądu. [za: The Hollywood Reporter] Stephen Campbell Moore zagrają w filmie stacji BBC Two. Fabułą inspirowana jest prawdziwą historią 12-latka i jego 23-letniego brata oskarżonych o zabicie konkubenta matki. W Wielkiej Brytanii osoby od 10 roku życia są sądzone jak dorośli. [za: Deadline]CBS kupiło dwa seriale, które wyprodukuje Jerry Bruckheimer . Pierwszym jest. Jest to historia policyjnego detektywa, który właśnie miał przejść na emeryturę. Niespodziewanie jednak okazuje się, że ma pracować jeszcze kilka lat. Mężczyzna postanawia zrobić wszystko, by go zwolnili. Problem w tym, że jego złe zachowanie pozwala mu rozwiązywać kolejne zagadki kryminalne. Drugim serialem jest remake nowozelandzkiego. To opowiadana nielinearnie, z wielu różnych punktów widzenia historia śledztwa w sprawie morderstwa. [za: Deadline]