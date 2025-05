Aktor z dwoma Oscarami broni Woody'ego Allena. Jest gotów zagrać w jego filmie

Sean Penn nie skreśla Woody'ego Allena

"Niewierni w Paryżu" – zwiastun

Za rolę gitarzysty jazzowego Emmeta Raya aktor otrzymał nominację do Oscara , powiedział Penn Allenie w podcaście Louisa Theroux., dodał aktor.Theroux zwrócił uwagę, że oskarżenia pod adresem Allena – zarzuty, że molestował swoją adoptowaną córkę, Dylan Farrow – zostały wysunięte m.in. przez Ronana Farrowa, który jest dziennikarzem. Penn odparł jednak:, kontynuował aktor., podsumował Penn Woody Allen wciąż przygotowuje kolejne projekty. Co prawda, film, który planował nakręcić we Włoszech w 2024 roku, nie doszedł do skutku ze względu na brak funduszy. Reżyser przeniósł się w związku z tym do Hiszpanii i rozpoczął przygotowania do realizacji projektu w Barcelonie. Podobno ten projekt również ma obecnie budżetowe problemy.Ostatni film Woody'ego Allena to na chwilę obecną " Niewierni w Paryżu ".