10 aktorów, którzy weszli w konflikt z prawem

10 aktorów, którzy mieli problemy prawne

Nim stał się filmowym gwiazdorem, pochodzący z Bostonu Wahlberg miał na koncie karierę rapera, a także problemy prawne. W latach 1986 i 1988 przyszły aktor trafił przed sąd. Był oskarżony o napaści na tle rasowym. Piętnastolatek został skazany za dwa ataki na czarnoskóre dzieci, w które rzucał kamieniami i wyzywał. Dwa lata później, pod wpływem narkotyków i za pomocą drewnianego kija pobił dwóch Wietnamczyków z amerykańskim obywatelstwem. Zamiast trzech miesięcy więzienia spędził w nim 45 dni. Po latach, jako osoba publiczna, wielokrotnie przepraszał za swoje czyny. Sprawa Johnny’ego Trinha, jednego z zaatakowanych, weterana wojny w Wietnamie, powracała w życiorysie Wahlberga jeszcze w XXI. wieku. Aktor spotkał się ponownie z ofiarą w 2016 roku, prosząc o przebaczenie.Komik wszedł w zatarg z prawem na samym początku swojej kariery. Był jeszcze nieznanym 25-latkiem, gdy został zatrzymany na lotnisku w mieście Kalamazoo. Znaleziono przy nim 650 gram kokainy, które miał przewieźć wraz z partnerem. W zamian za skrócenie wyroku Allen wydał nazwiska innych przemytników i handlarzy. Tym samym mógł liczyć na jedynie kilkuletnią odsiadkę, a nie dożywocie. Wyszedł na wolność po ponad dwóch latach za kratkami. Jednak aktor, który użyczył głosu Buzzowi Astralowi z animacji " Toy Story ", jeszcze raz trafił przed sąd. W 1998 został zatrzymany za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Ten występek nie podlegał tak surowej karze. Allen przez rok był pod nadzorem kuratorskim i leczył się z uzależnienia w ośrodku odwykowym.Przestępcza kartoteka amerykańskiego aktora rozpoczyna się o wiele wcześniej niż jego kariera na ekranach. Już jako nastolatek z przedmieść Los Angeles był zamieszany w handel narkotykami, pobicia czy napaście. W więzieniach spędził właściwie większość swojej młodości. Odkrył też swoją pasję do boksu, zostając mistrzem zakładu San Quentin. Za kratami odnalazł też wiarę i wkroczył na ścieżkę duchowego uzdrowienia. Pokonał rządzące nim nałogi, a gdy wyszedł na wolność na przełomie lat 60. i 70., zaczął zarabiać na życie jako uczciwy człowiek. Zadebiutował półtorej dekady później w " Uciekającym pociągu "; następnie jego talent odkryli Michael Mann Robert Rodriguez . Dziś 80-letni Trejo ma na koncie ponad 400 ról w różnych produkcjach.Na przełomie wieków przyszły Iron Man przestał rozwijać swoją karierę, a zamiast tego niemal całkowicie ją zakończył. Wszystkiemu winny był jego nałóg. Uzależnienie od narkotyków rządziło życiem prywatnym i zawodowym, a kolejne próby odwyku kończyły się niepowodzeniem. Powtarzające się zatrzymania skutkowały następnymi wyrokami w zawieszeniu, a w końcu sześciomiesięczną karą więzienia. Jego pobyt za kratkami nie zakończył się w 1997 roku. 2 lata później ponownie trafił przed sąd. Tym razem odsiedział kolejny rok. Po utracie ról w kolejnych produkcjach, w tym w serialu " Ally McBeal ", Downey trafił do ośrodka, dzięki któremu wyrwał się z nałogu i po raz pierwszy od ponad 5 lat stanął na nogi. Kurację zakończył w 2002 roku i od tego czasu odbudowywał swoją reputację. W 2003 Mel Gibson powierzył mu główną rolę w filmie " Śpiewający detektyw " i tym samym rozpoczął powrót aktora do łask Hollywoodu.Aktor znany z serialu " 24 godziny " miał konflikt z prawem przez jedno powtarzające się przestępstwo. Od 1989 do 2007 roku aż czterokrotnie został zatrzymany za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Ostatnie aresztowanie musiało skutkować już karą pozbawienia wolności, gdyż aktora wciąż obowiązywał wyrok w zawieszeniu. W więzieniu spędził 48 dni. Najpierw wyrok miano rozłożyć na dwa czterotygodniowe okresy, aby nie przerywać okresu produkcyjnego serialu stacji Fox. Strajk scenarzystów pokrzyżował plany wszystkich wytwórni w Hollywood, więc ekranowy Jack Bauer odsiedział cały wymagany czas. W 2009 roku Sutherland oddał się do dyspozycji policji, gdy w trakcie przyjęcia uderzył "z byka" projektanta Jacka McCollougha. Po kilku tygodniach panowie pogodzili się bez udziału wymiaru sprawiedliwości.Małżeństwo z muzyczną gwiazdą było początkiem konfliktu z prawem laureata Oscarów Seana Penna . W 1985 roku aktor wraz z żoną Madonną mieli zostać napadnięci przez rządnych zdjęć fotografów. Reakcja gwiazdora trafiła przed sąd, ale zakończyła się tylko karą grzywny. Nie był to jednak odosobniony przypadek napaści na dziennikarzy i fotoreporterów. W 2010 skazano go na 300 godzin prac społecznych i 36 godzin zajęć na temat panowania nad gniewem. Penn trafił też do więzienia. Na planie filmu " Kolory " wdał się w bójkę ze statystą Jeffreyem Kleinem. W połączeniu z zarzutem o niebezpieczną jazdę samochodem został skazany na 60 dni za kratkami. Zakład karny opuścił po ponad miesiącu.Podobnie jak wiele młodych gwiazd zyskujących sławę w latach 80. i 90. Slater miał problemy w wyniku uzależnienia od używek. W 1989 roku trafił do więzienia na 10 dni, gdy pijany prowadził samochód. Niespełna dekadę później pod wpływem heroiny, kokainy i alkoholu napadł na swoją dziewczynę Michelle Jonas i interweniującego policjanta. W skład jego wyroku wchodził przymusowy odwyk, a także trzymiesięczna kara więzienia. W celi spędził niespełna 60 dni, wychodząc na wolność za dobre zachowanie. Z wyrokiem zbiegła się podupadająca kariera aktora, który zamiast na pierwszym planie, zaczął grywać w produkcjach telewizyjnych i w drugim szeregu.Odtwórca roli Blade’a wpadł w poważne kłopoty, gdy jego finanse prześwietliła amerykańska skarbówka. Jak się okazało, Snipes oraz jego wspólnicy Eddie Ray Kahn i Douglas P. Rosile od lat próbowali oszukać fiskusa, omijając płacenie podatków z dochodów aktora. Karą dla gwiazdora za próbę oszustwa były trzy lata więzienia, z czego ostatnie osiem miesięcy przesiedział w areszcie domowym. Pierwszym kinowym filmem z udziałem Snipesa od 2004 roku i jego pierwszych problemów z prawem był policyjny dramat " Gliniarze z Brooklynu ".Nad aktorem znanym z filmów " Szeregowiec Ryan ", " Gorączka " czy " Helikopter w ogniu " od lat ciążyły bardzo poważne zarzuty. Wyroki był związane z napaściami na partnerki, a także uzależnieniem od narkotyków. W 2003 roku była dziewczyna Heidi Fleiss oskarżyła aktora o znęcanie się. Sizemore miał spędzić 6 miesięcy w więzieniu, a kolejne cztery na odwyku od narkotyków. Złamał jednak warunki swojego zwolnienia i od sierpnia 2006 do stycznia 2009 przebywał w zakładzie karnym. W 2017 powróciły te same oskarżenia, tym razem dotyczące innej kobiety. Aktor uniknął odsiadki, ale w zamian otrzymał trzy lata pozbawienia wolności w zawieszeniu, 30 dni prac społecznych, a także nakaz uczestnictwa w rocznym programie na temat przemocy domowej.Jak ujawniono po latach, w czasie prac nad filmem " Skarbonki " aktor został usunięty z planu za rzekome molestowanie 11-letniej aktorki. Jednak śledztwo zostało umorzone, a proces cywilny zamknięto w 2020 bez orzeczenia o winie Sizemore'a.Polski aktor ma za sobą wyrok, ale i niezwykłą historię kryminalną. Na koniec lat 60. związał się z nastoletnim Andrzejem Rukuszewiczem. Wspólnie z młodym hydraulikiem znaleźli niebezpieczną formę rozrywki – zaczęli napadać na mieszkania bogatych znajomych Nasierowskiego . Aktor brał udział w większości kradzieży, ale w tej najbardziej makabrycznej nie uczestniczył. Po fakcie, dowiedziawszy się o szczegółach, sam zeznał śledczym, co się wydarzyło. Rukuszewicz i jego kolega Maciej Banaś zastali w środku nieznaną kobietę, którą skrępowali na czas rabunku. Gdy później osoby postronne trafiły do domu, zastały ciało uduszonej więzami pielęgniarki Anny Wujek. Nasierowski doniósł na kochanka i jego kompana, ale sam został oskarżony i skazany w sprawie morderstwa. Podstawą były zeznania oskarżonego partnera, który przypisał pomysł na napad aktorowi. Karą za współudział i poprzednie kradzieże okazały się 32 lata więzienia. W trakcie odsiadki, trwającej ostatecznie 10 i pół roku, napisał powieść "Zbrodnia i…". Po wyjściu na wolność już nie wrócił na ekrany jako pierwszoplanowy aktor.