Woody Allen wraca do Barcelony, bo Włosi nie dali kasy na film

Woody Allen kręci nowy film. Co o nim wiemy?

Getty Images © Elisabetta A. Villa



Zwiastun filmu "Niewierni w Paryżu"

Włoski projekt Allena nie doszedł do skutku z prozaicznego powodu ¬– pieniędzy. Nie udało się zapewnić finansowania, więc film został skasowany. Allen wraca więc do Hiszpanii, a dokładniej do Barcelony. Z miastem tym był już związany. Tu powstał obsypany nagrodami film. W Hiszpanii nakręcił też film całkiem niedawno. Był to powiązany z festiwalem filmowym w San SebastianO nowym projekcie Woody'ego Allena na razie nie wiemy nic konkretnego. Zdjęcia do niego powstaną w przyszłym roku.Filmografię reżysera zamyka zrealizowany w ubiegłym roku we Francji film". Była to historia Fanny i Jeana, którzy z pozoru wyglądają na szczęśliwe małżeństwo. Oboje odnoszą sukcesy zawodowe, mieszkają w przepięknym apartamencie w ekskluzywnej dzielnicy Paryża i wydaje się, że są w sobie zakochani tak samo jak byli, kiedy spotkali się po raz pierwszy. Ale kiedy Fanny przypadkowo wpada na Alaina, byłego kolegę z liceum, zwala ją z nóg. Wkrótce spotykają się ponownie i stają się sobie coraz bliżsi...