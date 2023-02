Berlinale 2023: Recenzujemy dokument Seana Penna o wojnie w Ukrainie "Superpower"

***

RECENZJA FILMU "SUPERPOWER", REŻ. SEAN PENN, AARON KAUFMAN

W Berlinie trwa międzynarodowy festiwal filmowy Berlinale . Na miejscu jest już Adam Kruk, który ogląda dla nas najciekawsze filmy z repertuaru. Dziś mamy dla Was recenzję głośno komentowanego dokumentuo wojnie w Ukrainie. Film, który w zamierzeniu miał być opowieścią ojako aktorze komediowym, który został prezydentem. W związku z niespodzianym atakiem Rosji na Ukrainę dzieło Penna zamieniło się wręcz – jak pisze Adam Kruk – "w list miłosny Penna do Zełenskiego". Fragment recenzji " Superpower " przeczytacie poniżej, a całość – na KARCIE FILMU TUTAJ znajdziecie natomiast recenzję komedii romantycznej " She Came to Me ", w której możemy zobaczyć m.in. Anne Hathaway autor: Adam Kruk Sean Penn – nazwisko to coraz mniej kojarzy się ze zwieńczonym dwoma Oscarami bogatym dorobkiem filmowym czy też burzliwym niegdyś życiem uczuciowym, a coraz bardziej z politycznym aktywizmem. Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, aktor postanowił wykorzystać swą sławę, by wesprzeć obronę suwerenności, demokracji i prawa do istnienia najechanego kraju. Rok tej walki podsumowuje w stworzonym wraz z Aaronem Kaufmanem dokumencie " Superpower ", który stał się wydarzeniem tegorocznego Berlinale. Penn pojawił się na gali otwarcia festiwalu, wirtualnie dołączył do niego też prezydent Wołodymyr Zełenski , którego "supermoce" są tematem filmu.Początkowo miała być to po prostu biografia komedianta, który nieoczekiwanie został prezydentem kraju – od " Sługi narodu " do sługi narodu. Nic dziwnego, że ta bardzo hollywoodzka historia przemówiła do aktora, który od lat łączy pracę w rozrywce z "ratowaniem świata". W trakcie prac nad filmem zdarzyło się jednak to, w co do ostatniej chwili nikt nie chciał uwierzyć: 24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie najechały Ukrainę. Penn znajdował się wówczas w Kijowie, zamiast portretu młodego polityka postanowił więc na żywo rejestrować to, co działo się wokół. W tej części filmu to Penn, nie Zełenski, staje się protagonistą – widzimy, jakim szokiem były dla niego te wydarzenia. Choć opuszczał pięciogwiazdkowy hotel, a nie zbombardowane mieszkanie, także i on był pośród uchodźców przekraczających w pośpiechu ukraińsko-polską granicę. A później ruszył do Stanów dawać świadectwo.Twórcy jednak szybko wracają do właściwego tematu – Zełenskiego. Wracają też do Polski, do Ukrainy, spotykają się z politykami, żołnierzami, ofiarami wojny. Wywiady te dość nonszalancko łączą z archiwaliami, wstawkami reportażowymi – trochę akcji, trochę gadających głów, dużo Seana Penna, a wszystko podkręcane dramatyczną ścieżką dźwiękową. Efemeryzm tej formy związany jest z genezą powstania filmu, która wymusiła pewną elastyczność podejścia, ale zapewne także z charakterem producenta (Vice Studios). W rezultacie ogląda się to trochę jak sensacje youtuberów – " Superpower " na pewno nie zaspokoi oczekiwań miłośników bardziej wyrafinowanych form dokumentalnych. Dla tych ciekawsze będą inne tytuły – także prezentowane na Berlinale – poświęcone wojnie za naszą wschodnią granicą: " W Ukrainie Piotra Pawlusa czy " We Will Not Fade Away