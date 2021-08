Sequel/reboot "Egzorcysty" z 1973 roku ma już datę premiery

Zaledwie dwa tygodnie temu gruchnęła wieść, że Universal i Blumhouse planują zrobić z cyklem " Egzorcysta " to samo co wcześniej z " Halloween ", a już dowiedzieliśmy się, kiedy " The Exorcist " trafi do kin. Amerykańska premiera została wyznaczona na piątek, 13 października 2023 roku.Studia muszą być pewne swego, ponieważ na ten sam dzień planowane są premiery nieujawnionych filmów Marvela i Warner Bros. The Exorcist " będzie pierwszą częścią trylogii, za którą Universal, Peacock, Blumhouse i Morgan Creek zapłaciły 400 milionów dolarów. Za reżyserię odpowie David Gordon Green , czyli twórca nowej trylogii " Halloween ". W obsadzie pojawi się niewidziana w cyklu " Egzorcysta " od pierwszej części Ellen Burstyn jako Chris MacNeil. Na ekranie pojawi się też Leslie Odom Jr. The Exorcist " będzie historią zdesperowanego ojca opętanego przez diabła dziecka. W poszukiwaniu pomocy zwróci się do kobiety, która w przeszłości zmierzyła się z podobnym horrorem. Będzie nią Chris MacNeil.