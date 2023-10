"Egzorcysta: Wyznawca" ekspresowo na VOD. Co z kontynuacją "Deceiver"?

Kiedy "Egzorcysta: Wyznawca" trafi na VOD?

Universal należy do wytwórni, które wciąż najbardziej naciskają na streaming. Dlatego też większość jego tytułów trafia albo równolegle do kin i na platformę Peacock (tak będzie za chwilę z horrorem) lub też ma krótkie, zazwyczaj 17-dniowe, okno kinowej dystrybucji.I tak właśnie będzie z nowym. Jak donosi portal When to Stream,trafi na płatne platformy streamingowe (czyli za opłatą będzie go można wypożyczyć) jużFilm zrobiony został według tego samego modelu co trylogia. Zignorował więc wszystkie kontynuacje i rebooty i odwołuje się do oryginalnegojest rozgrywającą się po latach kontynuacją, w której ponownie wystąpiła jedna z gwiazd oryginału Ellen Burstyn zarobił na otwarcie w amerykańskich kinach zaledwie. Jest to wynik dużo gorszy od prognoz, które dawały mu 30-35 milionów dolarów. Nie został więc powtórzony sukces, który rebootował serię z rewelacyjnym otwarciem na poziomie 76 milionów dolarów.Tymczasem Universal i Blumhouse zakupiły prawa do marki za ogromną sumę. Na szczęście dla wytwórni w kwocie tej zawarte są prawa nie tylko do produkcji trylogii, ale również prawa streamingowe dla platformy Peacock oraz prawa do budowy atrakcji w parkach rozrywki Universalu.Z tego też powodu pomimo rozczarowującego startu. Po złym przyjęciu przez krytyków filmowych oraz fanów fabuła(bo tak ma się, według aktualnych planów, nazywać część druga trylogii, której premiera planowana jest na 2025 rok) ulegnie zmianie.Wydaje się też. Jeszcze przed premierąreżyser w niektórych wywiadach sugerował, że może przekazać pałeczkę komuś innemu, a sam zajmie się nowym projektem.