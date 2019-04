Serial "One Day at a Time" walczy o kolejny sezon

Ważą się losy serialu komediowego. Netflix skasował go w marcu, a próba jego uratowania przez serwis CBS All Access nie ma na razie szans na powodzenie. Warunki umowy producentów (Sony TV) z platformą Netflix nie pozwalają na to, by serial został kontynuowany na innym serwisie streamingowym przez lata po jego skasowaniu. Inaczej jest w przypadku stacji telewizyjnych i kablowych - tu wystarczy bufor kilku miesięcy.Producent serialu Norman Lear zwrócił się z prośbą o złagodzenie restrykcji bezpośrednio do Teda Sarandosa , dyrektora programowego serwisu Netflix. Lear chciał doprowadzić do tego, by czwarty sezonmógł zostać zrealizowany dla CBS All Access. Nie udało się.Podobno Sony TV może jeszcze spróbować przekonać decydentów z serwisu Netflix, powołując się na "społeczną przydatność" serialu oddającego głos mniejszościom.opowiada bowiem o samotnej matce kubańskiego pochodzenia, która wychowuje dwójkę nastoletnich dzieci z "pomocą" staroświeckiej mamy.Niezależnie od wyniku tych negocjacji, trwają poszukiwania zainteresowanej serialem telewizji.