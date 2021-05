Serial animowany o przygodach Supermana na HBO Max i Cartoon Network

Wczoraj szefowie WarnerMedia pochwali się swoimi najbliższymi planami serialowymi. Wśród potwierdzonych projektów znalazł się animowany "My Adventures With Superman". Oto, jak będzie wyglądał:WarnerMedia zamówiło od razu dwa sezony serialu. "My Adventures With Superman", którego gwiazdą jest znany z " The Boys Jack Quaid , prezentowany będzie na platformie HBO Max oraz na kanale Cartoon Network.Serialowym protagonistą będzie dwudziestokilkuletni Clark Kent , który zaczyna powoli budować swoją sekretną tożsamość Supermana, przyzwyczajając się do roli bohatera Metropolis, a może i całego świata. Lois Lane tymczasem buduje swoją zawodową karierę dziennikarki śledczej i bierze pod swoje skrzydła fotografa Jimmy'ego Olsena