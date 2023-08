Tak oszczędza się w Hollywood. Disney+ kasuje nakręcony serial

Nakręcony serial "The Spiderwick Chronicles" nie trafi na platformę Disney+

"Kroniki Spiderwick" - kochana przez dzieci seria fantasy

Zwiastun filmu "Kroniki Spiderwick"

Za jej realizację odpowiadały 20th Television i Paramount Television Studios.. Zdjęcia do niego rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku w Kanadzie i zakończyły na początku tego roku. Showrunnerem projektu jest Aron Eli Coleite (" Locke & Key "). W obsadzie znaleźli się: Jack Dylan Grazer Mychala Lee . W złoczyńcę pierwszego sezonu wcielił się z kolei Christian Slater Paramount nie poddaje się i zamierza zaproponować przejęcie nakręconego serialu innym platformom i stacjom telewizyjnym. Czy jednak znajdzie się chętny do jego uratowania?Skasowany przez Disney+ serial nie jest pierwszą ekranizacją cyklu. W 2008 roku Paramount i Nickelodeon wprowadził do kin. W jego obsadzie znaleźli się m.in.: Freddie Highmore