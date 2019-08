Serialowy Loki stawi czoła nowym przeciwnikom

Jednym z bardziej oczekiwanych projektów czwartej fazy uniwersum Marvela jest bez wątpienia serial Tom Hiddleston , odtwórca tytułowej roli, zdradził właśnie parę szczegółów tego projektu.Wiemy już od jakiegoś czasu, że będzie to ciąg dalszy przygód Lokiego z, który ukradł Tesserakt i zniknął. Bohater wykorzysta potężny artefakt, by podróżować przez ludzką historię i zmieniać jej bieg. Serial ma mieć 6 godzin. Hiddleston zapowiada, że projekt będzie miał w sobie mnóstwo humoru - co nie powinno dziwić, jako że showrunnerm jest Michael Waldron , który był producentem m.in.. Loki rozpocznie historię jako czarny charakter, którego pamiętamy z pierwszej części, ale w toku opowieści przejdzie kolejną ewolucję., zapowiada aktor.Premiera serialu wiosną 2021 roku na serwisie Disney+.