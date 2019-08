Showtime zekranizuje przygody Tytusa Groana

Stacja Showtime przygotowuje serial oparty na klasycznym cyklu powieści fantasypióra Mervyna Peake'a Showrunnerem przedsięwzięcia został Toby Whithouse ). Wśród producentów wykonawczych serialu znaleźli się m.in. Neil Gaiman Bohaterem książek jest Tytus Groan - hrabia na zamku Gormenghast, stanowiącym gotycki labirynt dachów, korytarzy, krużganków, schodów, podziemi i tajemnych przejść. Na kartach powieści Tytus przemienia się z chłopca w młodzieńca, dojrzewając powoli do buntu przeciwko uświęconej tradycji. Seria została przetłumaczona na 30 języków. Od wielu lat inspiruje artystów - na podstawie książek Peake'a nakręcono kilka seriali telewizyjnych, a grupa The Cure nagrała piosenkę "The Drowning Man" (nota wydawcy).