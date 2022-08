Sierpniowe nowości w Xbox Game Pass. Zobacz co dołączy do usługi

Microsoft opublikował dziś listę gier, które w najbliższych tygodniach trafią do usługi Xbox Game Pass. Tytułem, który warto mieć na oku jest bez wątpienia " Two Point Campus " - kontynuacja świetnego " Two Point Hospital ". Pełną listę nadchodzących gier znajdziecie poniżej.Już dostępne:- " Ghost Recon Wildlands " - Xbox, PC, ChmuraDostępne od 4 sierpnia:- " Shenzhen I/O " - PC- "Turbo Golf Racing" - Xbox Series X|S, PC, ChmuraDostępne od 9 sierpnia:- " Two Point Campus " - Xbox, PC, ChmuraDostępne od 11 sierpnia:- " Cooking Simulator " - Xbox, PC, Chmura- " Expeditions: Rome " - PC- " Offworld Trading Company " - PCCo znaczą dopiski obok tytułów?- "Xbox" - gra dostępna do pobrania na Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S i Xbox Series X- "Xbox Series X|S" - gra dostępna do pobrania tylko na Xbox Series S i Xbox Series X- "Chmura" - możliwość grania poprzez streaming na iOS, Android i PC- "PC" - gra dostępna do pobrania na komputery z Windowsem 10 lub Windowsem 11- "EA Play" - tytuł dostępny w ramach usługi EA Play, która wchodzi w skład abonamentu Xbox Game Pass Ultimate