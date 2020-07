Sierpniowe premiery HBO i HBO GO

***

2 sierpnia

***

4 sierpnia

***

7 sierpnia

***

8 sierpnia

***

14 sierpnia

***

15 sierpnia

***

16 sierpnia

***

17 sierpnia

***

23 sierpnia

***

30 sierpnia

Sierpień w HBO i HBO GO zapowiada się niezwykle interesująco. Będziecie mogli zobaczyć nie tylko nowe odcinki seriali takich jak " Perry Mason ", " Stargirl ", " Mogę cię zniszczyć " czy drugiego sezonu " Doom Patrol ", ale także wiele nowych filmów i seriali. Wśród nich m.in. fińska odsłona antologii "W domu", trzymające w napięciu " Trzy dni Kondora ", a także hity, które przyciągną przed ekran najmłodszych (" Rodzina Addamsów ", " Artemis Fowl ").Oto lista najciekawszych premier, które w sierpniu trafią na HBO i HBO GO. Napiszcie w komentarzach, na które sierpniowe nowości HBO czekacie najbardziej.Serial sensacyjny podążający za młodym analitykiem CIA, który po tym jak odkrywa, że cały jego zespół został zamordowany, sam staje się celem i zostaje wystawiony na prawdziwą próbę. Produkcja została oparta na powieści Jamesa Grady'ego pt. "Sześć dni Kondora" i jej adaptacji filmowej z 1975 roku. W serialu występują m.in.: William Hurt Mira Sorvino oraz Brendan Fraser Artemis Fowl " to rozgrywający się w fantastycznym świecie film przygodowy zrealizowany na podstawie uwielbianej powieści Eoina Colfera pod tym samym tytułem. Opowiada dzieje dwunastoletniego geniusza, Artemisa Fowla, który wywodzi się z rodziny od lat królującej w przestępczym światku. Jego głównym celem jest odnalezienie zaginionego w tajemniczych okolicznościach ojca. W trudnej i niebezpiecznej misji pomaga mu lojalny opiekun Butler.Fińska odsłona projektu "W domu" to antologia krótkich filmów nakręconych przez siedmiu fińskich reżyserów podczas pandemii COVID-19. Dostępna cała antologia.Lucasfilm i reżyser J.J. Abrams raz jeszcze łączą siły, aby zabrać widzów w spektakularną podróż do odległej galaktyki w filmie Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Saga rodziny Skywalkerów dobiega końca. Tego po prostu nie można przegapić! Czym zaskoczą w finale twórcy jednej z najbardziej kultowych serii w historii kina? Jaki będzie finał odwiecznej batalii pomiędzy jasną i ciemną stroną mocy?Szalona opowieść o dwóch dziewczynach z małej hiszpańskiej miejscowości, które muszą odnaleźć się w najbardziej hipsterskiej dzielnicy Madrytu.Nowy serial o młodym chilijskim prokuratorze federalnym, który dostaje zadanie postawienia przed sądem przywódcy tajemniczej germańskiej sekty. Produkcja inspirowana prawdziwą historiąTrzeci sezon serialu o pacjencie szpitala psychiatrycznego, który odkrywa w sobie nadprzyrodzone moce.Po latach życia na uboczu rodzina Addamsów postanawia nagle skonfrontować się ze światem zewnętrznym. Lubiana przez wielu mroczna familia powraca w filmie animowanym.Nowy serial HBO oparty na powieści Matta Ruffa o tym samym tytule, zabiera widza w podróż przez Amerykę lat 50. Za produkcję odpowiadają m.in. Misha Green J.J. Abrams oraz Jordan Peele Demonologowie Ed i Lorraine Warren chcą za wszelką cenę uniemożliwić Annabelle dokonywanie kolejnych okrutnych czynów. Przywożą opętaną lalkę do zamkniętego pokoju z niezwykłymi przedmiotami w swoim domu. Układają ją bezpiecznie za poświęconym szkłem i proszą księdza o udzielenie błogosławieństwa. Nadchodzi jednak zupełnie bezbożna noc, kiedy Annabelle budzi zamknięte w pokoju złowieszcze duchy, które na swój nowy cel obierają dziesięcioletnią córkę Warrenów Judy i jej przyjaciół.Ekranizacja bestsellerowej powieści Becky Albertalli "Simon oraz inni homo sapiens", zabawna i wzruszająca opowieść o dorastaniu, poznawaniu prawdy o sobie i pierwszym uczuciu. Każdy zasługuje na wielką miłość. Historia siedemnastoletniego Simona Spiera jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Simon jest bowiem gejem, ale nie powiedział o tym jeszcze nikomu ze swego otoczenia, ani rodzicom, ani przyjaciołom. Nie wie także, kim jest anonimowy kolega z klasy, w którym zakochał się, poznając go w internecie. Rozwiązanie tej niezwykłej sytuacji obfitować będzie w wydarzenia zarówno komiczne, jak i przerażające, które na zawsze zmienią życie tytułowego bohatera. Jumanji: Następny poziom " to powrót słynnych bohaterów, których poznaliśmy w " Jumanji: Przygoda w dżungli ". Tyle że zasady gry zmieniły się diametralnie. Wszyscy zmuszeni są do powrotu do świata Jumanji, by uratować jednego ze swych przyjaciół, któremu nie udało się opuścić gry. Nie spodziewają się jednak, że nic nie pójdzie zgodnie z ich oczekiwaniami. Przyjdzie im stawić czoła niebezpieczeństwom i temu, co nieznane – od jałowych pustyń przez śnieżne szczyty gór. Tylko czy uda im się wyjść z najbardziej wciągającej gry świata?