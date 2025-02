Armie Hammer ujawnia, czy jest kanibalem

Co Armie Hammer miał na myśli, gdy pisał "Jestem 100-procentowym kanibalem"?

Zwiastun filmu "Śmierć na Nilu", ostatniego obrazu kinowego z udziałem Armie Hammera

W trakcie podcastu Armie Hammer został zapytany o wiadomości, które wyciekły do opinii publicznej i za sprawą których to przypięto mu łatkę kanibala.Gwiazda " Tamtych dni, tamtych nocy " wyraźnie podkreślił, że wiadomości zostały cyfrowo zmanipulowane i pozbawione kontekstu. W rzeczywistości był to żart, część swobodnej rozmowy pomiędzy dwójką osób, które lubią ryzykowny humor.– powiedział w wywiadzie Hammer Aktor opowiedział też o swoim zachowaniu, przez które został oskarżony w mediach o molestowanie seksualne. Oto, co miał do powiedzenia na ten temat:Kariera Hammera załamała się w 2021 roku, kiedy wydawało się, że Hollywood ma u swoich stóp. Aktor od pewnego czasu próbuje wrócić do łask branży i opinii publicznej. Ma już nawet pierwsze propozycje ról na swoim koncie. Wystąpi na przykład w filmie Uwe Bolla The Dark Knight ".