Co się dzieje z Armie Hammerem? Promuje film, którego nie ma

O co chodzi z "Persona Non Grata"?

Fani aktora zapewne bardzo ucieszyli się z postu. Jest to kolejny dowód na to, że wygnanie Hammera z Fabryki Marzeń dobiegło końca. Screen z postu znajdziecie poniżej:Jest jednak jeden problem: Ten projekt nie istnieje.Przypomnijmy, że kariera Armie Hammera legła w gruzach, kiedy kilka lat temu do opinii publicznej trafiły jego prywatne rozmowy, w których dzielił się brutalnymi fantazjami erotycznymi. Pojawiły się też oskarżenia o przemoc seksualną.Od jakiegoś czasu Armie Hammer próbuje wrócić.Jednak w tym roku w podcaście "Your Mom’s House" chwalił się, że otrzymuje tyle propozycji ról, że części musi odmówić.Powstaje więc pytanie: dlaczego Armie Hammer kłamie w sprawie "Persona Non Grata"?