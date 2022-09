Sony zapowiedziało nowego "Karate Kid". Znamy datę premiery

"Karate Kid" powraca



Zwiastun serialu "Cobra Kai"



3 2 1 0





W piątek wieczorem Sony zaprezentowało zaktualizowany kalendarz swoich premier kinowych na 2023 i 2024 rok. Największe zaskoczenie wzbudziła informacja, że 7 czerwca 2024 roku wytwórnia wprowadzi na ekrany nowy film z serii " Karate Kid ".Szczegóły projektu trzymane są na razie w tajemnicy. Sony nie ujawniło obsady ani reżysera. Wiemy jedynie, że film będzie powrotem do korzeni serii.Pierwsza część " Karate Kid " pochodzi z 1984 roku. Bohaterem filmu jest nastolatek Daniel LaRusso ( Ralph Macchio ), który wraz z matką przeprowadza się z Newark do Kalifornii. Mający problemy z zaaklimatyzowaniem się chłopak trafia niespodziewanie pod skrzydła mistrza wschodnich sztuk walk, pana Miyagiego (nominowany do Oscara Pat Morita ). Pod jego okiem zgłębia tajniki karate i bierze udział w turnieju, w którym pojedynkuje się m.in. ze swoim szkolnym prześladowcą Johnnym Lawrence'em ( William Zabka ). Karate Kid " okazał się dużym sukcesem kasowym i wkrótce doczekał się trzech kontynuacji. W 2010 roku na ekrany kin trafił wyprodukowany przez Willa Smitha remake serii z Jadenem Smithem Jackiem Chanem w rolach głównych. Film zarobił na całym świecie 360 milionów dolarów przy zaledwie 40-milionowym budżecie. Mimo to wytwórnia nie zdecydowała się na realizację ciągu dalszego.W 2018 roku premierę miał serial " Cobra Kai " kontynuujący wątki z trzech pierwszych części " Karate Kid ". Show z Ralphem Macchio Williamem Zabką - najpierw realizowany dla YouTube'a, a potem przeniesiony na Netfliksa - szybko zdobył sobie rzeszę wiernych fanów. W naszej recenzji pisaliśmy: