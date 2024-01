Najlepsze filmy karate i kung fu. Top 13 filmów, które warto obejrzeć

Film z karate w tytule? Kiedyś nie była to rzadkość. Dziś ten tytuł to kino kultowe, które doczekało się serialowego sequela " Cobra Kai " i remake'u po latach. " Karate Kid " z 1984 roku zapoczątkowało 30-letnią franczyzę, pozostając przy tym odporne na działanie czasu. To wciąż świetne kino o dojrzewaniu i próbie dopasowania się do grupy, w którym nie brak sztuk walki. Daniel LaRusso ( Ralph Macchio ) przeprowadza się z Chicago na przedmieścia Los Angeles. Chodzą do szkoły, spotyka sympatyczną dziewczynę, Ali Mills ( Elisabeth Shue ). Jej były chłopak Johnny Lawrence ( William Zabka ) uwziął się na nowego przybysza i prześladuje go. Aby postawić się oprawcom, bohater zwraca się do weterana wojennego, pana Myiagiego ( Pat Morita ). Konflikt młodych chłopaków, którego stawką jest spór o dziewczynę, zostaje rozstrzygnięty na macie, w pojedynku karate. Sympatyczny i inspirujący seans, po którym każdy chce wstać z kanapy i ruszyć do walki o swoje ideały i przekonania.