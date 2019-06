Sophie Turner jako Boy George?

Getty Images © Joe Maher



Getty Images © Hulton Archive



Pod koniec maja informowaliśmy o planach realizacji filmowej biografii piosenkarza Boy George'a . O tym projekcie ostatnio wypowiedział się sam artysta ujawniając przy okazji, kto jest brany pod uwagę do zagrania go.Otóż Boy George twierdzi, że wśród kandydatów pojawiło się nazwisko aktorki, gwiazdy Sophie Turner . Ponieważ jednak jest kobietą, niektórzy uznają, że nie nadaje się do tej roli. Piosenkarz się z taką opinią nie zgadza i wyraził swoje poparcie dla jej kandydatury. Stwierdził, że kiedy miał 17 lat, marzyłby o byciu nią.Najwyraźniej wywiad dotarł do Turner , która w internecie ogłosiła, że gotowa jest podjąć się wyzwania i zagrać Boy George'a Choć taka decyzja castingowa może wydawać się zaskakująca, to Sophie Turner nie byłaby pierwszą kobietą, która zagrałaby męską gwiazdę muzyki. Wystarczy przypomnieć sobie Cate Blanchett jako Boba Dylana w filmie