Gwiazdy "Gry o tron" znów razem! W kostiumowym horrorze

Wojna Dwóch Róż tłem dla horroru z Turner i Haringtonem

Akcjaosadzona została w czasach Wojny Dwóch Róż (1455-1485). Co ciekawe to właśnie ten konflikt pomiędzy rodami Lancasterów i Yorków był inspiracją dla George'a R.R. Martina , kiedy rozpoczynał prace nad "Grą o tron". Sophie Turner zagra Anne, która wraz z teściową pędzi samotne życie na obrzeżach angielskiego społeczeństwa. Pewnego dnia pojawi się mężczyzna z jej przeszłości ( Harington ), co spowoduje serię wydarzeń, które wywrócą życie Anne do góry nogami.Za film odpowiadać będzie specjalistka od horrorów i thrillerów Natasha Kermani . Ostatnio nakręciła segment "TKNOGD" w filmie-antologii Kermani jest również autorką scenariusza.