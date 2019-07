Spin-off "Big Lebowskiego" w końcu trafi do kin

Kilka lat temu pisaliśmy na stronach Filmwebu o, czyli spin-offie kultowego filmu. Obraz został już dawno temu nakręcony, ale do dziś nie ujrzał światła dziennego. Teraz ma się to zmienić.Na początku przyszłego roku film będzie można obejrzeć w amerykańskich kinach. Prawa do jego dystrybucji kupiło bowiem Screen Media. Okazało się też, że obraz zmienił tytuł. Teraz nazywa się John Turturro powraca jako Jesus Quintana. Razem z Bobbym Cannavale'em Audrey Tautou tworzy trio łobuziaków, których naładowane seksualnym napięciem relacje przekształcają się w zaskakującą opowieść o miłości. Niestety bohaterowie wpadają w kłopoty, za sprawą fryzjera mającego słabość do broni palnej. Teraz ich życie to ciągła ucieczka przed prawem...