Spin-off "The Good Doctor" w drodze. O czym opowie "The Good Lawyer"?

Co wiemy o serialu "The Good Lawyer"?

O czym opowiada serial "The Good Doctor"?

Stacja ABC pracuje nad spin-offem serialu " The Good Doctor ". Bohaterka " The Good Lawyer " zostanie przedstawiona w 13 odcinku szóstego sezonu " The Good Doctor ", który będzie zarazem pilotem nowej produkcji. Scenariusz napiszą David Shore Bohaterką " The Good Lawyer " będzie Joni, młoda, błyskotliwa prawniczka zmagająca się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi. Choć odnosi sukcesy, objawy nerwicy często odbijają się zarówno na jej życiu prywatnym, jak i zawodowym. Kiedy dr Shaun Murphy ( Freddie Highmore ) popadnie w problemy z prawem, zostanie ona jego obrończynią.Drugą bohaterką będzie Janet, doświadczona prawniczka i partnerka kancelarii, w której pracuje Joni. Janet, która w kilku sprawach reprezentowała dr. Glassmana ( Richard Schiff ), zostanie wytypowana na obrończynię Shauna Murphy'ego, ten zdecyduje jednak, że woli zatrudnić Joni.Między dwiema kobietami dojdzie do konfliktu. Cyniczna Janet spróbuje doprowadzić do zwolnienia Joni z kancelarii, będzie się jednak musiała wycofać, kiedy zagrozi ona pozwaniem firmy za pogwałcenie ustawy o osobach z niepełnosprawnościami.Na tym etapie nie wiadomo, kto zagra bohaterki.Dr Shaun Murphy jest młodym chirurgiem, u którego zdiagnozowano autyzm. Nie przeszkadza mu to jednak być wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie. Doktor Murphy dołącza do zespołu lekarzy chirurgów prestiżowego szpitala w Kalifornii. Ale czy ktoś, kto nie potrafi nawiązywać normalnych relacji uczuciowych z innymi ludźmi, będzie w stanie skutecznie ich leczyć?