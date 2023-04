Jaka przyszłość czeka serial "The Good Doctor"?

"The Good Doctor" – jeden z najlepiej oglądanych seriali ABC

TOP - najlepsze seriale medyczne

"The Good Lawyer" – nadchodzi spin-off "The Good Doctor"?

Stacja ABC przedstawia tytuły, które zasilą jej ramówkę na sezon 2023-24. Swoje kolejne sezony otrzymają seriale " Rekrut " i " Will Trent ". Z ulga mogą odetchnąć także fani " The Good Doctor ". Ta produkcja powróci z siódmą serią odcinków.Mimo już sześciu sezonów i 114 odcinków, serial utrzymuje imponujące wyniki oglądalności. Przyczynia się do tego emisja na kilku platformach jednocześnie, a nie tylko w paśmie telewizji na żywo. W USA najnowsze epizody już dzień po ich pierwszym wyświetlaniu można oglądać w serwisie Hulu. W taki sposób średnia 3,3 miliona widzów podczas premiery po pięciu tygodniach wzrasta do ponad 9 milionów. The Good Doctor " jest adaptacją koreańskiego serialu na rynek anglojęzyczny. Produkcja opowiada o doktorze Shaunie Murphym ( Freddie Highmore ), młodym lekarzu, który rozpoczyna pracę w nowym szpitalu. Stwierdzony u niego autyzm i zespół Sawanta nie wzbudzają zaufania personelu, który sceptycznie podchodzi do pomysłu zatrudnienia chirurga i jego umiejętności. Bohater na każdym kroku musi udowadniać swój niezaburzany przez chorobę profesjonalizm. Twórcą serialu jest David Shore Stacja ABC rozważa przygotowanie spin-offu serialu, który będzie osadzony w środowisku prawników. Bohaterką serialu ma być cierpiąca na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne Joni, która broniła doktora Murphy’ego podczas jego problemów z prawem. Zmierzyła się także z Janet, swoją koleżanką z kancelarii, która reprezentowała niegdyś doktora Glassmana ( Richard Schiff ). Postaci zostały przedstawione w 16. odcinku szóstego sezonu " The Good Doctor ", który jednocześnie stanowi pilot potencjalnego serialu. Zagrały je Kennedy McMann