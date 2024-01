"The Good Doctor" pożegna się z widzami po 7. sezonie

Czy widzowie będą tęsknić za serialem "The Good Doctor"?

"The Good Doctor"

Freddie Highmore – z jakich innych ról znamy aktora?

Zwiastun serialu "Bates Motel"

Premiera pierwszego z dziesięciu odcinków 7. sezonu "The Good Doctor" planowana jest na 20 lutego."The Good Doctor" autorstwazostał napisany na podstawie koreańskiego formatu i był najchętniej oglądanym wieczornym serialem ABC wśród dorosłych widzów.Fabuła opowiada o młodym chirurgu granym przez. U bohatera zdiagnozowano autyzm, ale nie przeszkadza mu to być wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie. Serial opowiada o jego pracy w prestiżowym szpitalu w Kalifornii.7. sezon jest najkrótszy ze wszystkich dotychczasowych i liczy jedynie 10 odcinków.Gwiazdor " The Good Doctor " zadebiutował na ekranie w wieku 7 lat w filmie " Kobiety świntuszą " z Heleną Bonham Carter w jednej z głównych ról. Widzowie mogą go również pamiętać z " Marzyciela ", gdzie zagrał u boku Johnny'ego Deppa , a przede wszystkim z filmu " Charlie i fabryka czekolady ", gdzie ponownie wystąpił z Deppem. Przed "The Good Doctor" grał również z Verą Farmigą w serialu " Bates Motel ", gdzie wcielał się w młodego Normana Batesa.