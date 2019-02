BIULETYN: "Mamuśka", "Good Doctor" i inne seriale z kolejnymi sezonami

Stacja CBS zamówiła dwa kolejne sezony serialu komediowego. [za: The Hollywood Reporter]Stacja ABC zleca realizację kolejnych sezonów dwóch swoich seriali:. [za: The Hollywood Reporter]Powstanie trzeci sezony serialu. Zamówienie złożyła stacja Freeform należąca do Disneya. Kanał zlecił również produkcję drugiego sezonu. [za: The Hollywood Reporter]Platforma Hulu zamówiła produkcję drugiego sezonu serialu. [za: Deadline]Trylogia młodzieżowaPolly Shulman zostanie zekranizowana. Scenariusz filmu napisze David Gleeson . Jest to opowieść o nastolatkach pracujących w starodawnej bibliotece, która zamiast książek wypożycza magiczne przedmioty. Projekt powstaje dla platformy Disney+. [za: Deadline]AGC Television zakupiło prawa do cyklu książek Christophera Goldena o przygodach Bena Walkera. Na pierwszy ogień pójdzie już wydana powieść pod tytułem. W kolejce są też:(trafi na rynek księgarski w tym roku) i(wydanie planowane na przyszły rok). Ben jest specjalistą od rzeczy dziwnych i niewyjaśnionych pracującym dla ściśle tajnego wydziału Departamentu Obrony. Wmusi się zająć sprawą starożytnego statku, który odkryty zostaje po trzęsieniu ziemi w jaskini pod górą Ararat. Niektórzy sądzą, że może to być Arka Noego. Prawda jest jednak znacznie bardziej przerażająca. [za: The Hollywood Reporter]Scenarzystka Kelly Marcel zadebiutuje jako reżyserka. Jej pierwszym projektem jest ekranizacji młodzieżowej powieści Claire McFall. Jest to uwspółcześniona wersja mitu o Charonie. Główną bohaterką jest Dylan, młoda dziewczyna, która wychodzi z wraku rozbitego w Szkocji pociągu. Początkowo myśli, że jest jedyną uratowaną z wypadku. W rzeczywistości była jedyną ofiarą, która zawierzona jest w niebezpiecznym świecie pomiędzy. Na jej spotkanie wychodzi Tristan. który ma ją przewieźć do świata zmarłych. Para zakochuje się w sobie, co będzie miało niebezpieczne konsekwencje. [za: Deadline] Kyle Gallner zagra główną rolę w pierwszym sezonie serialu. Fabuła inspirowana jest prawdziwą historią. Opowiadana będzie nielinearnie o wydarzeniach, które miały miejsce na przestrzeni 30 lat. Jest to historia mężczyzny, który został oskarżony i skazany za morderstwo matki. Sprawa się jednak na tym nie zakończyła. [za: The Hollywood Reporter]