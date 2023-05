"S.W.A.T." wraca do akcji. Siódmy sezon jednak powstanie

To jednak nie koniec serialu "S.W.A.T."

O czym opowiada "S.W.A.T."?

Jeszcze w sobotę pisaliśmy, że stacja CBS podjęła decyzję o skasowaniu serialu po szóstym sezonie. Telewizja zmieniła jednak zdanie.Szósty sezon " S.W.A.T. " zakończy się 19 maja. Trzy dni temu stacja CBS ogłosiła, że finał będzie ostatnim odcinkiem serialu.Decyzja o zakończeniu " S.W.A.T. " spotkała się ze sprzeciwem ze strony fanów., czytamy w oświadczeniu jakie wystosowały Amy Reisenbach i Katherine Pope, szefowe CBS Entertainment i Sony Pictures TV Studios. S.W.A.T. " to rzadki przypadek serialu, którego oglądalność w tzw. telewizji linearnej (czyli klasycznie: na żywo przed telewizorem) rosła z roku na rok, po tym jak CBS przesunęło emisję na piątek. Gdyby stacja CBS podtrzymała swoją decyzję o zakończeniu serialu mogła to być najlepiej oglądana produkcja, która zostaje skasowana w tym sezonie. Powodem zamieszania wokół " S.W.A.T. " było to, że CBS i studio Sony TV nie mogły dogadać się w kwestiach finansowych. S.W.A.T. " był zainspirowany serialem z lat 70. oraz filmem z 2003 roku . Głównym bohaterem jest sierżant "Hondo" Harrelson, który kieruje specjalną grupą policjantów wyspecjalizowanych w przeprowadzaniu najbardziej niebezpiecznych akcji.Twórcami serialu są Aaron Rahsaan Thomas Shawn Ryan . W obsadzie znaleźli się m.in. Shemar Moore