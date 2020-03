Koronawirus Biuletyn: "Peaky Blinders" i "Fargo" wśród ofiar

BBC przekłada prace nad szóstym sezonem serialu. Podjęto również decyzję o wstrzymaniu zdjęć do szóstego sezonu. [za: Deadline]FX Networks ogłosiło, że premiera nowego sezonuzostała odłożona. Serial miał wrócić na antenę 19 kwietnia. Tak się jednak nie stanie. Powodem jest wstrzymanie prac nad czwartym sezonem. Udało się zrealizować osiem z dziesięciu odcinków. Nowa data nie została podana. FX ma nadzieję, żezadebiutuje jeszcze w tym roku. [za: Deadline]Odwołano zdjęcia do filmu Andreą Riseborough w roli głównej. Jest to paranormalny thriller o matce, która z synem przeprowadza się na sielską wysepkę. Kobieta jest początkowo oczarowana nowym miejscem. Wkrótce zaczyna być prześladowana w snach i na jawie przez zniewolone dusze. Zdjęcia miały wystartować w tym tygodniu na Dominikanie. [za: Deadline]Na pięć dni przed planowanym końcem prac na planie nowego filmu Paula Schradera zdjęcia zostały wstrzymane. Powodem było wykrycie koronawirusa u jednego z aktorów, który przeleciał dopiero z Los Angeles, by nagrać kilka scen. Gwiazdami obrazu są: Oscar Isaac Tiffany Haddish . Film jest historią Williama Tella, hazardzisty i byłego żołnierza, który spotyka Cirka, młodego mężczyznę chcącego zemścić się na pewnym pułkowniku. W przyjaźni z Cirkiem bohater widzi szansę na odkupienie. Wspólnie ruszają w trasę, podróżując od kasyna do kasyna i zdobywając szansę na zwycięstwo w pokerowym turnieju w Las Vegas. Chłopak nie daje się jednak kontrolować i zaczyna wciągać bohatera z powrotem w mrok jego przeszłości. [za: Deadline]Cała kinematografia indyjska przechodzi w stan hibernacji. Od 19 marca ma zostać wstrzymana produkcja wszystkich filmów i seriali. Wśród ofiar tej decyzji jest m.in., czyli bollywoodzki remake. Przerwa ma potrwać do 31 marca. [za: The Hollywood Reporter]Mamy smutną wiadomość dla fanów amerykańskich telenowel. Od wtorku nie będą kręcone nowe odcinki seriali. Prace na razie wstrzymano na okres dwóch tygodni. [za: Deadline]CBS wstrzymuje pracę nad drugim sezonem serialu. Decyzja została podjęta, choć do nakręcenia został już tylko jeden, ostatni odcinek sezonu. Nie jest wykluczone, że stacja zdecyduje się na emisję serialu bez tego odcinka. [za: Deadline]A24 niedawno wprowadziło do wybranych kin film. Z powodu szerzącej się pandemii praktycznie nikt go nie obejrzał. Dystrybutor postanowił więc, że wprowadzi go do kin ponownie po wygaśnięciu koronawirusa. [za: /Film]Wstrzymano pracę na planie filmu. Zdjęcie kręcone było na Portoryko. Gwiazdami obrazu są: Megan Fox Machine Gun Kelly . Akcja filmu ma rozgrywać się w 2004 roku. Głównymi bohaterami będą agentka FBI i agent Departamentu Stanu, którzy łączą siły, by zbadać sprawę serii morderstw. [za: Deadline]Amazon przed czasem kończy nagranie. Zdjęcia do programu kręcono w willi nieopodal Kapsztadu. Decyzja nastąpiła po tym, jak w RPA wprowadzono ograniczenia dotyczące zgromadzeń i podróży zagranicznych. [za: Deadline]