S.W.A.T. – prawda i sprawiedliwość

Trzeci i czwarty sezon serialu "S.W.A.T." są już dostępne w PlayStation Plus Video Pass, a my rozmawiamy z Shemarem Moore’em, odtwórcą głównej roli Dana "Hondo" Harrelsona.

© 2020 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved.

© 2020 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved.

© 2020 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved.

© 2020 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved.

Chyba każdy amator kina sensacyjnego zna ten obrazek: z paki opancerzonej furgonetki wysypują się gęsiego uzbrojeni po zęby faceci. Kamizelki kuloodporne, kaski, noktowizory, karabiny maszynowe przewieszone przez ramię, łup o drzwi taranem, do środka granat dymny i sprawa załatwiona. Gdzie nie radzą sobie zwyczajni mundurowi, tam wjeżdżają wyszkolone jednostki specjalne, nazywane powszechnie, jak Ameryka długa i szeroka, jednakowo: SWAT.Zajmują się sytuacjami kryzysowymi i skomplikowanymi operacjami taktycznymi, gdy dochodzi do ataku terrorystycznego albo trzeba odbić zakładnika, a po raz pierwszy pojawiły się na ulicach dużych amerykańskich miast w latach sześćdziesiątych i zostały wykorzystane do opanowania zamieszek. Nic dziwnego, że telewizja nie pozostała głucha na to, co się dzieje.Opowiadający o policyjnych żółtodziobach serial " The Rookies " prędko doczekał się spin-offu i na ekrany trafił serial " S.W.A.T. " (1975) autorstwa Roberta Hamnera , gdzie przez dwa sezony jednostka pod dowództwem Dana "Hondo" Harrelsona dbała o prawo i porządek w anonimowym kalifornijskim mieście. Był to dość pechowy moment dla tego tytułu, bo w owym czasie trwały ożywione dyskusje na temat przemocy na małym ekranie, ale, choć szybko zdjęty z anteny, serial ten nie został zapomniany. Doczekał się odświeżenia w 2003 roku jako pełny metraż.Honda zagrał tym razem Samuel L. Jackson , a film zarobił dość, żeby doczekać się dwóch sequeli, już skierowanych prosto do wypożyczalni, a potem na platformy streamingowe. Kontynuacje te opowiadały o zupełnie nowych jednostkach, lecz Hondo nie powiedział ostatniego słowa.Rok 2017 przyniósł bowiem nowy serial autorstwa Shawna Ryana , twórcy popularnego " Świata gliniarzy ", który był swoistym remakiem dzieła Hamnera , przeniesionym, oczywiście, do naszej teraźniejszości. W bezkompromisowego Hondo wcielił się znany z " Żaru młodości " i " Zabójczych umysłów Shemar Moore , a całość, przy zachowaniu wartkiej akcji, nabrała społecznie zaangażowanego charakteru. Ryan , będąc na bieżąco z nastrojami oraz nagłówkami codziennych gazet, sportretował trudne relacje sił policyjnych Los Angeles z mieszkańcami, z naciskiem na afroamerykańską społeczność.Hondo to idealista, który założył mundur, zdecydowany przebudować wszystko od środka. Jak powiedział nam podczas naszej rozmowy Moore : "już kiedy po raz pierwszy spotykamy Hondo, wiemy, że postępuje zgodnie z tym, co powiedział mu niegdyś ojciec, czyli – musisz działać, jeśli chcesz coś zmienić". I jest to niezmiennie jego credo.Hondo jest postacią interesującą, bo wielowymiarową i niejednoznaczną z uwagi na swoje poświęcenie służbie. Traktuje swoją misję całkiem dosłownie, jako obowiązek wobec wszystkich tych ludzi, których przysiągł chronić, wstępując do policji. Moore postrzega go zresztą jako postać tyleż ludzką, co niemalże mityczną: "Hondo to swoisty superbohater", mówi. "To czarnoskóry facet z odznaką, ale stara się dbać nie tylko o tak zwanych swoich, ale o każdego człowieka, niezależnie od koloru skóry. Widzi w innych wyłącznie ludzi".Lecz owa postawa nie zawsze przynosi mu pochwały. Hondo często występuje przeciwko swoim przełożonym i urzędnikom, bo, jak opowiada Moore , "jego swoistym kryptonitem jest prawda, wierzy w nią i ją głosi, przez co ponosi karę. System próbuje go złamać, ale nawet jeśli na jego zbroi pojawiają się pęknięcia, to zawsze bierze się w garść".Bo Hondo to twardziel i nieprzypadkowo po premierze nowego sezonu część dziennikarzy porównała go do samego… Clinta Eastwooda . " Shawn Ryan jest ogromnym fanem jego filmu » Niesamowity jeździec «", tłumaczy nam Moore . "Zawsze znajduje oryginalny sposób, żeby opowiadać kolejne rozdziały naszej historii".U nas od niedawna można oglądać, za pośrednictwem PlayStation Plus Video Pass, trzeci i czwarty sezon " S.W.A.T ", których realizację przerwała pandemia – ta, na marginesie, również znalazł swoje odbicie na ekranie. Mimo że z odcinka na odcinek bohaterowie serialu muszą stawić czoło nowym wyzwaniom, to nadal jego centralną postacią jest Hondo, którego sfery zawodowe i osobiste przeplatają się w każdym odcinku. Jak mówi Moore , "ciekawa jest obserwacja czarnoskórego faceta ze zwykłego osiedla, który zostaje żołnierzem, a potem policjantem, bo czasem zastanawiasz się, jak znalazł się w tym miejscu, że ryzykuje życiem za innych".Szukanie odpowiedzi na to pytanie jest równie ciekawe, jak obserwacja zmagań dowodzonej przez niego jednostki z przestępczością. W trzecim i czwartym sezonie zobaczymy, między innymi, akcję ratunkową, której celem jest działający pod przykrywką policjant rozpracowujący siatkę handlarzy ludźmi, oraz pościg za snajperem strzelającym do strażaków. Na tle wszystkich tych trudności Hondo musi zaopiekować się Darrylem, synem swojego przyjaciela, oraz podjąć decyzję, która zaważy na jego dalszych losach w policji – wybrać prawdę czy własne dobro.Znając go, chyba już wiemy, na co się zdecyduje, ale nie uprzedzajmy wydarzeń, bo przed tym wyborem stanie dopiero w finale czwartego sezonu. A dzieli nas od niego prawie czterdzieści świeżutkich odcinków.