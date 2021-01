Startuje druga odsłona akcji Playera i Fundacji ITAKA

"Nieobecni" - o czym jest serial?

"Nieobecni" - obsada

"Nieobecni" - kiedy premiera?

Od poniedziałku 14 grudnia w mediach społecznościowych i na antenie można zobaczyć siedem spotów w ramach drugiej - jeszcze mocniejszej - odsłony akcji "Nieobecni są wśród nas". Projekt jest efektem współpracy Playera i Fundacji ITAKA.Zbliżający się okres Świąt szczególnie kojarzy się z rodziną, przyjaciółmi, po prostu ludźmi, których kochamy. Nie wszyscy jednak mają to szczęście i spędzą te wyjątkowe chwile w towarzystwie najbliższych. Ich bliscy zaginęli! Oni natomiast muszą zmierzyć się z ogromną pustką. Od lat dręczą ich też te same pytania bez odpowiedzi: "Co się stało?", "Dlaczego?!".Corocznie w Polsce prawie 18 tysięcy rodzin traci swoich bliskich, którzy przepadają bez wieści. W drugiej części akcji Playera i Fundacji ITAKA to właśnie te rodziny mają głos!Nowa odsłona akcji "Nieobecni są wśród nas" to siedem przeszywających i chwytających za serce listów napisanych przez rodziny do zaginionych. Czytają je Justyna Wasilewska Iza Kuna - aktorzy najnowszej produkcji Player Original " Nieobecni ".Mamy nadzieję na to, że emocjonalny apel najbliższych dotrze do zaginionych i sprawi, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia chociaż jednej z tych rodzin przyniosą dobrą nowinę, na którą czekają od lat - wiadomość od poszukiwanych bliskich! Nieobecni " to produkcja inspirowana sprawami najgłośniejszych zaginięć w naszym kraju – to wciągające połączenie serialu obyczajowego z wątkiem śledczym!Po długiej nieobecności Mila Gajda, ceniona i znana perfomerka oraz tancerka, przyjeżdża do rodzinnego Kasprowa na święta Bożego Narodzenia. To tutaj, w małym miasteczku mieszkają jej najbliżsi – Marcin, Dorota i Olek Gajdowie. Szanowana i lubiana przez wszystkich rodzina...Kiedy Mila dociera do domu, zastaje wigilijne potrawy, karpia pływającego w wiadrze i widzi wszelkie oznaki tego, że rodzina rozpoczęła przygotowania do świąt. Brakuje jednak najważniejszego – rodziców i brata!Godziny mijają, a bliscy nie wracają i nie dają znaku życia. Kobieta rozpoczyna dramatyczne poszukiwania, nieustannie zadając sobie pytanie: "Gdzie oni są?!" Jak to możliwe, że w małej miejscowości, w której wszyscy wszystko o sobie wiedzą, nikt nic nie widział i nic nie słyszał? W tym trudnym momencie Mila poznaje Filipa Zacharę, bardzo osobliwego – mającego zespół Aspergera, a przy tym niezwykle bystrego – podkomisarza z Centrum Osób Zaginionych. Już pierwsze spotkanie Mili i Filipa doprowadza do starcia dwóch bardzo silnych, ale równie skrajnych osobowości, które są jak ogień i woda! Wspólnie szukając jakichkolwiek wskazówek dotyczących tajemniczego zniknięcia, zaczną odkrywać tajemnice rodziny Gajdów. Kiedy kolejne sekrety wypłyną na powierzchnię, Mila będzie musiała zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie: "Na ile znamy tych, których kochamy?".W serialu zagrają: Justyna Wasilewska Piotr Głowacki (" 1800 gramów ", "Gwiazdy w karetce", " Planeta singli "), Zbigniew Stryj Grzegorz Damięcki (" Szóstka "), Danuta Stenka (" Lekarze "), Tomasz Włosok Aleksandra Justa (Natalia Gajda), Edyta Torhan (Ilona Borkowska), Sebastian Jasnoch (Jacek Sierpień), Karol Bernacki Maria Kania i inni.Już dziś, 29 grudnia 2020 r.